Descertificación: 11 partidos exigen medidas “más severas” contra drogas y rechazan la pasividad del Gobierno Petro

Luego de que Estados Unidos retiró la certificación a Colombia como aliado en la lucha contra las drogas, este miércoles 11 partidos de diferentes corrientes ideológicas –particularmente independientes y de oposición–, reclamaron por la “inacción” del Gobierno de Gustavo Petro y pidieron medidas más severas para luchar contra el narcotráfico.
