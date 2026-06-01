Desinformación y polarización preocupan para la segunda vuelta, advierte la Defensoría del Pueblo

“Las tres semanas previas a la segunda vuelta son fundamentales para garantizar las libertades ciudadanas frente a presiones indebidas, el derecho a recibir información veraz y la neutralidad de las autoridades públicas” , afirmó Iris Marín Ortiz.

Sin embargo, la funcionaria advirtió que el análisis del proceso electoral no puede limitarse únicamente al día de las elecciones . A su juicio, tanto la campaña como el desarrollo de los comicios estuvieron acompañados de distintos riesgos que exigen atención en el periodo previo a la segunda vuelta presidencial.

A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que la elección se desarrolló en un ambiente de tranquilidad en la mayor parte del territorio nacional . Según explicó, la entidad recibió reportes sobre 369 incidentes durante la jornada , aunque estos no tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de las votaciones.

La defensora hizo un llamado a los actores institucionales, las campañas, los partidos políticos y la ciudadanía para que actúen con responsabilidad durante la recta final de la contienda. Según indicó, este periodo debe estar marcado por el respeto, la convivencia democrática y la protección de los derechos humanos.

En ese contexto, pidió rechazar cualquier forma de estigmatización, difamación, discriminación, desinformación o discurso que pueda profundizar la polarización política y derivar en escenarios de violencia. “Las diferencias deben tramitarse mediante el debate de ideas, los argumentos y la participación democrática”, sostuvo.

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También enfatizó que las candidaturas que avanzaron a la segunda vuelta tienen una responsabilidad especial en la construcción de un ambiente de respeto entre sus seguidores. En su mensaje, señaló que sus actuaciones y discursos serán determinantes para promover la deliberación democrática y la resolución pacífica de las controversias.

La defensora aprovechó además para solicitar que el candidato que aún no lo ha hecho suscriba los principios contenidos en el compromiso por unas elecciones libres y en paz impulsado por la Defensoría. Al mismo tiempo, instó a ambos aspirantes a actuar de manera coherente con esos estándares durante la campaña.

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Insistió en que las controversias relacionadas con los comicios deben resolverse a través de los canales institucionales y dentro del marco del Estado de Derecho, con el fin de fortalecer la confianza ciudadana en la democracia y exhortó a las entidades públicas de todos los niveles de gobierno a mantener una posición neutral frente a las candidaturas que disputarán la Presidencia en segunda vuelta.

De igual forma, hizo un llamado a los grupos armados para que respeten el derecho de las comunidades a participar libremente en la elección del próximo presidente, sin presiones ni coacciones.

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