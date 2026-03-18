x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Desmantelan ‘convención internacional’ de peleas de perros en La Calera; 13 capturados y dos perros muertos

Doce perros fueron rescatados con graves afectaciones de salud, varios con heridas recientes producto de las peleas. Dos fueron hallados muertos.

  • Entre los capturados está el organizador del evento y un veterinario. Foto: Fiscalía
    Entre los capturados está el organizador del evento y un veterinario. Foto: Fiscalía
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Llegaron desde otros países, pagaron por entrar y apostaron mientras perros se destrozaban entre sí en un cuadrilátero clandestino. Así operaba una violenta “convención internacional” de peleas de perros que fue desmantelada en zona rural de La Calera, donde las autoridades sorprendieron el evento en pleno desarrollo.

La intervención fue liderada por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía, tras varias semanas de seguimiento a una red que convocaba asistentes a través de grupos cerrados y redes sociales, con el objetivo de mover apuestas ilegales alrededor de las peleas.

Puede leer: Policía de Colombia y México capturaron a alias Lobo Menor, uno de los asesinos más peligrosos del mundo

“Los funcionarios llegaron justo en el momento en el que se realizaban los enfrentamientos en un cuadrilátero de madera entre caninos de Colombia y otros traídos del exterior”, informó la Fiscalía.

Al momento del allanamiento, los investigadores encontraron la estructura montada y a varios perros enfrentándose. Algunos de los animales habían sido traídos desde el exterior exclusivamente para participar en los combates, lo que confirma el alcance internacional de esta práctica ilegal.

InfogrÃ¡fico
Desmantelan ‘convención internacional’ de peleas de perros en La Calera; 13 capturados y dos perros muertos

En el lugar fueron capturadas 13 personas, nueve extranjeros, procedentes de Ecuador, Venezuela y República Dominicana, y cuatro colombianos. Entre ellos está señalado el presunto organizador del evento, así como un veterinario que haría parte del engranaje de estas actividades.

Pero lo más crudo estaba en las condiciones de los animales. Doce perros fueron rescatados con graves afectaciones de salud, varios con heridas recientes producto de las peleas. Según las autoridades, al menos cuatro de ellos serían utilizados como “carnada” para incitar la agresividad de otros. Además, en el sitio fueron hallados dos perros muertos.

Le puede interesar: “Su pareja, Julián, es quien toma las decisiones en Ecopetrol”: habla el constructor que remodeló apartamento de Ricardo Roa

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de maltrato animal agravado, incluyendo muerte y lesiones severas. Todos aceptaron los cargos. En el caso del organizador, identificado como Juan Esteban León Ramírez, y del veterinario Carlos Cifuentes Hernández, se solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial contra los demás implicados.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida