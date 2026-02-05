Dos meses después de la muerte de la jueza Vivian Polanía, esto se sabe sobre el paradero de su hijo

El caso de la jueza Vivian Polanía, hallada sin vida el 17 de diciembre en su apartamento en Cúcuta, no solo abrió una investigación judicial sobre las circunstancias de su fallecimiento, sino que dejó en el centro de la atención pública el futuro de su hijo, un bebé de apenas dos meses que fue encontrado con vida junto a ella. Desde entonces, la pregunta que más inquietud ha generado es qué pasó con el niño y cuál ha sido su destino.
Cuando las autoridades ingresaron al apartamento, el bebé presentaba un delicado estado de salud, con signos evidentes de deshidratación, por lo que fue trasladado de urgencia a una clínica. Allí llegó su padre, Anuar Salín Jure Balaguera, quien relató que reconoció de inmediato a su hijo, incluso por una lesión visible en la cabeza.
“Cuando yo ingresé a esa clínica, yo le identifiqué a mi niño, incluso en esta parte de la cabeza izquierda tenía un golpe, estaba hinchado (...) Yo alcancé a estar con mi hijo, hice plan canguro con él, se dormía conmigo, le preparé teteros, yo ya sabía que mi niño se toma cuatro onzas, estando en la clínica insistí tanto que le hicieron un TAC y evidentemente no era nada grave”, relató en el podcast Conducta Delictiva.