Totto, Panamericana, Olímpica y otras 50 empresas tendrán que explicar a la SIC cómo fijan sus precios

En una decisión que ha generado gran debate en el sector privado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una serie de requerimientos formales a empresas de distintos sectores para examinar cómo están definiendo sus precios, los esquemas de descuentos y los márgenes de ganancia.
Según confirmó la superintendente Cielo Rusinque a Blu Radio, las primeras compañías en recibir estos requerimientos fueron Nalsani S.A.S. (Totto), Whirlpool Colombia, Continente S.A.S., Panamericana Librería y Papelería, y Supertiendas y Droguerías Olímpica.
La funcionaria informó que se espera que el número de empresas requeridas supere las 50 en el corto plazo.