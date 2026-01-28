Partido del Trabajo dice que es falso que haya avalado a la esposa de Daniel Quintero

La búsqueda de Daniel Quintero por la Presidencia ha sido accidentada. En octubre se salió de la consulta del Pacto Histórico días antes de la votación; en diciembre recibió el aval del partido AICO para ser candidato; en enero, la Registraduría le negó la posibilidad de participar en la consulta de la izquierda.
En contexto: “Quintero se autoeliminó de las elecciones de 2026”: exregistrador Portela explica el “tiro en el pie” del exalcalde al retirarse de la consulta
Como salida, en la tarde del martes anunciaron que Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín, tomaría su lugar en la carrera por la Casa de Nariño, y lo haría con el aval del Partido del Trabajo de Colombia (PTC). Sin embargo, la colectividad se pronunció en la mañana del miércoles, asegurando que aquello sería mentira.
Lo hicieron por medio de su cuenta de X, la misma que Camilo Romero etiquetó para anunciar que había obtenido aval del partido, uno que, hasta hoy, no ha sido negado. La publicación sobre Osorio adjunta un mensaje de Marcelo Torres, líder de la colectividad.
En él, Torres asegura que el PTC sí decidió otorgarle aval a Daniel Quintero, pero no a su esposa. ”La publicación de una supuesta invitación del PTC a su señora esposa a postularse como candidata presidencial es enteramente apócrifa, del todo falsa y no corresponde en absoluto a una decisión de nuestro Partido”, agregó.