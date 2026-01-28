Partido del Trabajo dice que es falso que haya avalado a la esposa de Daniel Quintero

La búsqueda de Daniel Quintero por la Presidencia ha sido accidentada. En octubre se salió de la consulta del Pacto Histórico días antes de la votación; en diciembre recibió el aval del partido AICO para ser candidato; en enero, la Registraduría le negó la posibilidad de participar en la consulta de la izquierda. En contexto: “Quintero se autoeliminó de las elecciones de 2026”: exregistrador Portela explica el “tiro en el pie” del exalcalde al retirarse de la consulta Como salida, en la tarde del martes anunciaron que Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín, tomaría su lugar en la carrera por la Casa de Nariño, y lo haría con el aval del Partido del Trabajo de Colombia (PTC). Sin embargo, la colectividad se pronunció en la mañana del miércoles, asegurando que aquello sería mentira. Lo hicieron por medio de su cuenta de X, la misma que Camilo Romero etiquetó para anunciar que había obtenido aval del partido, uno que, hasta hoy, no ha sido negado. La publicación sobre Osorio adjunta un mensaje de Marcelo Torres, líder de la colectividad. En él, Torres asegura que el PTC sí decidió otorgarle aval a Daniel Quintero, pero no a su esposa. ”La publicación de una supuesta invitación del PTC a su señora esposa a postularse como candidata presidencial es enteramente apócrifa, del todo falsa y no corresponde en absoluto a una decisión de nuestro Partido”, agregó.

Aquel pronunciamiento desató una polémica porque, cuando Quintero y Osorio anunciaron el aval de esta última, lo hicieron publicando una supuesta carta oficial de aceptación que, incluso, parecía estar firmada por Torres.

Esto dice el pdf compartido por la pareja para anunciar el supuesto aval del PTC: “Apreciada Diana. En nombre de la dirección nacional del Partido del Trabajo de Colombia -PTC y, en ejercicio de nuestro compromiso con la democracia, la justicia social y la ampliación real de la participación política, le invitamos formalmente a aceptar la postulación como candidata avalada por nuestra organización política en la consulta del Frente por La Vida, programada para el 8 de marzo de este año. Esta invitación tiene un sentido político profundo: Colombia necesita más mujeres liderando. Mujeres con criterio, valentía y vocación de servicio; mujeres que no pidan permiso para defender sus ideas; mujeres capaces de convocar a la ciudadanía con dignidad, empatía y firmeza. Su trayectoria pública, su talante y su capacidad de conectar con la gente representan justamente ese tipo de liderazgo que el país reclama”.

Carta del supuesto aval presentada por Osorio.