Así quedó la Comisión de Acusación, donde se investiga al presidente: Petro tiene más de 200 casos

Entre las decisiones estratégicas que dejó instalada la nueva legislatura estuvo la conformación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, encargada de investigar al presidente de la República y a otros altos funcionarios aforados.
Según pudo conocer EL COLOMBIANO, los cinco representantes que integrarán la comisión por el Pacto Histórico fueron escogidos directamente por Petro, quien buscó garantizar un grupo de su confianza en la célula; allí se encuentran los más de 200 procesos que actualmente existen en su contra.
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Los congresistas elegidos por el Pacto Histórico fueron David Alejandro Toro, Heráclito Landinez, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra y Jorge Hernán Bastidas.
Fuentes del Congreso aseguraron a este medio que al mandatario le presentaron un listado de nueve posibles nombres para integrar la comisión y que él mismo definió cuáles cinco debían ocupar esos asientos. Entre los que quedaron por fuera estuvieron Claudia Romero, Luis Ballesteros, Paola Quiñones y Ana Erazo.