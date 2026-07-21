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Así quedó la Comisión de Acusación, donde se investiga al presidente: Petro tiene más de 200 casos

El Pacto Histórico aseguró cinco curules de 17 en esa célula de investigación. El mismo presidente los habría escogido de una lista de nueve postulados. El uribismo quedó con tres, ¿quién más tiene asiento ahí?

  • De los 17 escaños, cinco son para el petrismo en el Congreso 2026-2030. FOTO: Colprensa
    De los 17 escaños, cinco son para el petrismo en el Congreso 2026-2030. FOTO: Colprensa
Paula Rodríguez Mora
Paula Rodríguez Mora
hace 2 horas
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Entre las decisiones estratégicas que dejó instalada la nueva legislatura estuvo la conformación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, encargada de investigar al presidente de la República y a otros altos funcionarios aforados.

Según pudo conocer EL COLOMBIANO, los cinco representantes que integrarán la comisión por el Pacto Histórico fueron escogidos directamente por Petro, quien buscó garantizar un grupo de su confianza en la célula; allí se encuentran los más de 200 procesos que actualmente existen en su contra.

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Los congresistas elegidos por el Pacto Histórico fueron David Alejandro Toro, Heráclito Landinez, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra y Jorge Hernán Bastidas.

Fuentes del Congreso aseguraron a este medio que al mandatario le presentaron un listado de nueve posibles nombres para integrar la comisión y que él mismo definió cuáles cinco debían ocupar esos asientos. Entre los que quedaron por fuera estuvieron Claudia Romero, Luis Ballesteros, Paola Quiñones y Ana Erazo.

La “lección” que dejó Gloria Arizabaleta

La decisión responde, según las fuentes consultadas, a una experiencia que marcó la relación del Gobierno con esa comisión durante el cuatrienio anterior.

Petro no quería repetir lo ocurrido con la entonces representante Gloria Arizabaleta, quien, pese a ser considerada cercana al petrismo, impulsó una decisión para suspender al mandatario por estar interviniendo presuntamente en política justo durante las pasadas elecciones.

Aunque posteriormente esa actuación fue revertida al concluirse que la congresista no tenía competencia para adoptar esa determinación, el episodio dejó en evidencia que el Ejecutivo no tenía pleno control sobre quienes llegaban a esa instancia.

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Además, varios congresistas consultados por este diario señalaron que uno de los objetivos estratégicos del Gobierno entrante durante las negociaciones del Congreso era asegurar el mayor número posible de puestos en la Comisión de Acusación.

Es decir, el gobierno entrante y saliente tendrían intereses allí. Petro lo dejó entrever en un mensaje publicado en X, en respuesta al designado ministro del Interior, Rodrigo Lara. Allí le dijo a Lara que supuestamente su verdadero interés era la Comisión de Acusación para “meterlo preso”.

Cómo quedó conformada la comisión

Inicialmente, por ser la bancada más numerosa de la Cámara, al Pacto Histórico le correspondían cuatro puestos. Sin embargo, tras las negociaciones con otros partidos, consiguió un quinto asiento.

Pacto Histórico (5): David Alejandro Toro, Heráclito Landinez, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra y Jorge Hernán Bastidas.

Centro Democrático (3): Jesús Salim Villamizar, Daniel Felipe Briceño y Jonathan Eduardo Pineda.

Partido Liberal (3): José Fredy Arias, Johana González y Mauricio José Carvajal.

Partido Conservador (2): Juan Loreto Gómez y José Luis Duarte.

Cambio Radical (1): Carlos Alberto Cuenca.

Partido de la U (1): Diana Carolina Riveros.

Curules de paz (2): Jorge Rodrigo Tovar y Luis Ramiro Ricardo.

Los votos que podrían favorecer al presidente

En la práctica, la nueva conformación deja al Pacto Histórico con un bloque importante dentro de una comisión clave para el futuro judicial y político de Petro.

A los cinco representantes del oficialismo podrían sumarse congresistas de otros partidos que han mantenido cercanía con el Gobierno o con sectores aliados, lo que dificultaría que prosperen procesos sensibles contra el mandatario.

Entre quienes se perfilan como los principales opositores dentro de la comisión están los tres representantes del Centro Democrático y Carlos Alberto Cuenca, de Cambio Radical.

Uno de los nombres que también genera atención es el del conservador Juan Loreto Gómez. El representante ha sido mencionado dentro de las investigaciones por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aunque durante buena parte del cuatrienio pasado fue cercano al petrismo, recientemente propuso a Nicolás Barguil para la Presidencia de la Cámara, candidato respaldado por el gobierno electo, un movimiento que algunos sectores interpretan como un acercamiento a la nueva administración.

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Los procesos pendientes de Petro en Comisión de Acusación

La relevancia de la Comisión de Acusación radica en que es el único órgano del Congreso con facultades para investigar al presidente de la República (o expresidentes), además de magistrados de las altas cortes y el fiscal general.

Actualmente existen más de 200 procesos abiertos contra Gustavo Petro. Entre ellos figuran algunos como denuncias presentadas por ciudadanos, u otros de “mayor calibre” como las investigaciones relacionadas con la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022 —caso sobre el cual el Consejo Nacional Electoral ya adoptó decisiones contra la campaña— y al menos una decena de expedientes por presunta participación indebida en política durante las más recientes elecciones.

Amplíe la noticia: Procuraduría halló 290 procesos contra Petro sin avances en la Comisión de Acusación

Sin embargo, analistas coinciden en que las probabilidades de que esos procesos avancen hasta una acusación formal siguen siendo bajas. Históricamente, la Comisión de Acusación ha sido cuestionada por la lentitud con la que tramita los expedientes contra altos funcionarios, razón por la cual ha recibido durante años el apelativo de la “comisión de absoluciones”.

Con una representación fortalecida del Pacto Histórico y varios integrantes que podrían actuar de manera favorable al presidente, ese panorama difícilmente cambiaría para los procesos que aún enfrenta Gustavo Petro.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes son los representantes del Pacto Histórico en la Comisión de Acusación?
Los cinco representantes elegidos por el Pacto Histórico son David Alejandro Toro, Heráclito Landinez, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra y Jorge Hernán Bastidas, asignados directamente por indicación del presidente Gustavo Petro.
¿Qué función cumple la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes?
La Comisión de Investigación y Acusación es el órgano constitucional encargado de investigar y acusar formalmente al presidente de la República, expresidentes, magistrados de altas cortes y al fiscal general de la Nación.
¿Cuántos procesos vigentes tiene Gustavo Petro en la Comisión de Acusación?
Gustavo Petro enfrenta más de 200 expedientes y denuncias ante la Comisión de Acusación, incluyendo indagaciones por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña de 2022 y participación indebida en política.
¿Cómo quedó la correlación de fuerzas políticas en la Comisión de Acusación?
La comisión de miembros está conformada por Pacto Histórico (5), Centro Democrático (3), Partido Liberal (3), Partido Conservador (2), Curules de Paz (2), Cambio Radical (1) y Partido de La U (1).
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