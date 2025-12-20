x

Estos son los responsables del atentado en Buenos Aires, Cauca; MinDefensa anunció recompensa

Durante un pronunciamiento oficial, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio los nombres de los presuntos implicados en este ataque, por lo que dio a conocer las cifras que ofrecen por cada uno de ellos.

  • El gobernador Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez hizo un llamado urgente al Ministerio de Defensa para que implemente medidas de protección en la zona. FOTO: Captura video de redes sociales y Colprensa
  • El ataque se prolongó por cerca de siete horas, tiempo durante el cual los habitantes solicitaron la intervención del Gobierno Nacional. FOTO: Captura video de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
20 de diciembre de 2025
bookmark

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció las recompensas por los señalados culpables del atentado armado en Buenos Aires, Cauca, el pasado martes 16 de diciembre, donde disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, destruyeron una sede del Banco Agrario generando zozobra en la zona.

Le puede interesar: “Fue indignante. No tuvieron compasión”: Claudia Tarazona dice que “expulsaron” a Uribe Londoño del Centro Democrático

“La estructura criminal que fue la encargada de atacar la población de Buenos Aires, desplazarla, amenazarla, lo cual es un crimen de guerra, emplear menores combatientes, crimen de guerra y lesa humanidad”, detalló.

El ataque se prolongó por cerca de siete horas, tiempo durante el cual los habitantes solicitaron la intervención del Gobierno Nacional. FOTO: Captura video de redes sociales
Cuando todo ocurrió, de manera paralela, se reportó el asesinato de dos policías tras un ataque a un puesto de control. También se denunciaron afectaciones a la Alcaldía, hospitales y a numerosas viviendas, mientras varias familias permanecen confinadas por el temor a nuevos enfrentamientos.

De esta manera, el ministro explicó detalladamente la cantidad que ofrecen por información que ayude a dar con la captura de los siguientes sujetos, siendo un poco más de 3.000 millones de pesos en recompensas por todos los implicados.

“Por alias Jairo Ramírez, terrorista, hasta 1.640 millones de pesos, por el explosivista, alias Mad Max, hasta 500 millones de pesos, por el terrorista alias Jimmy Saavedra o care gato, hasta 300 millones. Por el terrorista de comisiones que intentaron asesinar a los valientes policías, hasta 300 millones, por alias cabezas, hasta 300 millones de pesos”, reveló el ministro.

Y es que el ataque se prolongó por cerca de siete horas, tiempo durante el cual los habitantes solicitaron la intervención del Gobierno Nacional ante la ola de violencia que se vive en esta región del norte del departamento. Asimismo, desde el gobierno advirtieron fallas militares durante esta operación.

El gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, calificó estos hechos como una agresión directa contra el Estado. Por su parte, el Ministerio de Defensa emitió un pronunciamiento oficial sobre la adopción de medidas frente a esta escalada de violencia.

Luego de varios días de investigación, el Ministerio de Defensa aseguró que menores de edad habrían participado en el ataque armado perpetrado por disidencias de las antiguas Farc.

Sánchez señaló que el ataque fue ejecutado por un “cartel del narcotráfico conformado por las disidencias de alias Mordisco”, en cuyas filas —según dijo— hay menores reclutados ilegalmente.

“Estos menores combatientes habrían participado activamente en el ataque, que dejó ocho policías heridos y varias viviendas destruidas”, afirmó el funcionario a través de su cuenta de X en ese momento.

Este hecho dejó el hostigamiento a la fuerza pública y a la población civil, destruyeron la Alcaldía, la estación de Policía y la sede del Banco Agrario, un hospital y mantuvieron confinadas a decenas de familias bajo el fuego cruzado.

También le puede interesar: Quedó en video: subintendente de la Policía evitó que una mujer se lanzara de un puente en Bogotá: “sentí la angustia”

