Estos son los responsables del atentado en Buenos Aires, Cauca; MinDefensa anunció recompensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció las recompensas por los señalados culpables del atentado armado en Buenos Aires, Cauca, el pasado martes 16 de diciembre, donde disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, destruyeron una sede del Banco Agrario generando zozobra en la zona. Le puede interesar: “Fue indignante. No tuvieron compasión”: Claudia Tarazona dice que “expulsaron” a Uribe Londoño del Centro Democrático “La estructura criminal que fue la encargada de atacar la población de Buenos Aires, desplazarla, amenazarla, lo cual es un crimen de guerra, emplear menores combatientes, crimen de guerra y lesa humanidad”, detalló.

El ataque se prolongó por cerca de siete horas, tiempo durante el cual los habitantes solicitaron la intervención del Gobierno Nacional. FOTO: Captura video de redes sociales

Cuando todo ocurrió, de manera paralela, se reportó el asesinato de dos policías tras un ataque a un puesto de control. También se denunciaron afectaciones a la Alcaldía, hospitales y a numerosas viviendas, mientras varias familias permanecen confinadas por el temor a nuevos enfrentamientos. De esta manera, el ministro explicó detalladamente la cantidad que ofrecen por información que ayude a dar con la captura de los siguientes sujetos, siendo un poco más de 3.000 millones de pesos en recompensas por todos los implicados. “Por alias Jairo Ramírez, terrorista, hasta 1.640 millones de pesos, por el explosivista, alias Mad Max, hasta 500 millones de pesos, por el terrorista alias Jimmy Saavedra o care gato, hasta 300 millones. Por el terrorista de comisiones que intentaron asesinar a los valientes policías, hasta 300 millones, por alias cabezas, hasta 300 millones de pesos”, reveló el ministro.