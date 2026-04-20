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Video | Disidencias de las Farc usan escuelas rurales para adoctrinar niños en Nariño

La difusión de un video que muestra a integrantes de la estructura Franco Benavides, de las disidencias de las Farc, irrumpiendo en una escuela rural de Nariño encendió las alarmas.

  • En el video compartido por redes sociales se muestra como los disidentes entraron a las aulas y estuvieron con los niños. Foto: Redes sociales/Semana
    En el video compartido por redes sociales se muestra como los disidentes entraron a las aulas y estuvieron con los niños. Foto: Redes sociales/Semana
El Colombiano
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hace 2 horas
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El departamento de Nariño se encuentra en alerta tras la difusión de un video que evidencia el uso de las instituciones educativas como centros de adoctrinamiento. En las imágenes, que han circulado por redes sociales, se observa a integrantes de la estructura Franco Benavides, perteneciente a las disidencias de las Farc, ingresando de manera arbitraria a una escuela rural.

Bajo la fachada de una labor social, los hombres armados entraron a las aulas e interactuaron directamente con los estudiantes. El video muestra a los combatientes entregando kits de útiles escolares y elementos pedagógicos a menores de edad.

La controversia ha escalado a nivel nacional, pues las grabaciones publicadas por Semana no solo muestran la entrega de materiales, sino también discursos dirigidos a los estudiantes que buscan legitimar la lucha armada.

Las incursiones

Este tipo de incursiones en colegios de Nariño representa un desafío para el Estado colombiano, ya que las escuelas son territorios de paz protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que prohíbe su uso con fines militares, así como ataques o reclutamiento forzado, garantizando entornos seguros para el aprendizaje.

Es más, según la UNICEF, en Colombia “es imperativo garantizar que los niños y niñas puedan asistir sin temores a sus colegios, que las escuelas sean respetadas por todas las partes en conflicto como la establece el Derecho Internacional Humanitario”.

Estos actos, en los que actores armados del conflicto interpelan directamente a estudiantes en zonas rurales del departamento de Nariño, representan una problemática para el Estado, que en muchas ocasiones ha sido cuestionado por la falta de protección en distintos territorios de Colombia.

Cuatro niños heridos al caer en campo minado en Nariño

Este lunes también se conoció que cuatro niños, de entre 2 y 6 años, resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en el municipio de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño, según informó el Ejército Nacional.

La emergencia se registró a las 4:30 p. m. de este domingo, cuando los menores ingresaron a un área con explosivos que, al parecer, habrían sido instalados por el Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura Alfonso Cano, que actualmente se encuentra en diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro.

Los menores fueron trasladados a Tumaco para recibir atención inicial en centros médicos, pero luego fueron remitidos al Hospital Universitario del Valle para recibir atención especializada.

En contexto: Cuatro niños resultaron gravemente heridos al caer en campo minado en Nariño

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