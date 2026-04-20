Video | Disidencias de las Farc usan escuelas rurales para adoctrinar niños en Nariño

El departamento de Nariño se encuentra en alerta tras la difusión de un video que evidencia el uso de las instituciones educativas como centros de adoctrinamiento. En las imágenes, que han circulado por redes sociales, se observa a integrantes de la estructura Franco Benavides, perteneciente a las disidencias de las Farc, ingresando de manera arbitraria a una escuela rural.
Bajo la fachada de una labor social, los hombres armados entraron a las aulas e interactuaron directamente con los estudiantes. El video muestra a los combatientes entregando kits de útiles escolares y elementos pedagógicos a menores de edad.
La controversia ha escalado a nivel nacional, pues las grabaciones publicadas por Semana no solo muestran la entrega de materiales, sino también discursos dirigidos a los estudiantes que buscan legitimar la lucha armada.