Disidencias de alias Calarcá obligan a votantes a tomarle foto al tarjetón: la grave denuncia de constreñimiento en Caquetá

La violenta presión que está ejerciendo la disidencia de las Farc que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) contra los votantes en el departamento de Caquetá, ya está en conocimiento de las Fuerzas Militares, que prometieron hacer algo al respecto.
Así lo manifestó el general Hugo Alejandro López, comandante general de las FF.MM., tras una reunión con las entidades involucradas en el Plan Democracia, de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.
“Sí recibimos la denuncia del señor gobernador, las autoridades regionales ya están enteradas de esta situación, justamente la Fuerza Pública está orientada para que contrilla (se oponga) a quien quiera vulnerar a la población civil”, dijo López en una rueda de prensa.
La situación de constreñimiento al elector fue expuesta por el gobernador Luis Francisco Ruiz, tras recibir las quejas de varios líderes sociales de Caquetá.