Disidencias de alias Calarcá obligan a votantes a tomarle foto al tarjetón: la grave denuncia de constreñimiento en Caquetá

La violenta presión que está ejerciendo la disidencia de las Farc que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) contra los votantes en el departamento de Caquetá, ya está en conocimiento de las Fuerzas Militares, que prometieron hacer algo al respecto. Así lo manifestó el general Hugo Alejandro López, comandante general de las FF.MM., tras una reunión con las entidades involucradas en el Plan Democracia, de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio. “Sí recibimos la denuncia del señor gobernador, las autoridades regionales ya están enteradas de esta situación, justamente la Fuerza Pública está orientada para que contrilla (se oponga) a quien quiera vulnerar a la población civil”, dijo López en una rueda de prensa. La situación de constreñimiento al elector fue expuesta por el gobernador Luis Francisco Ruiz, tras recibir las quejas de varios líderes sociales de Caquetá.

“Ese es un hecho cierto, así a través del Gobierno Nacional no lo quieran reconocer. La situación está desbordada de manera descarada, en especial por los actores que están sentados en la mesa de diálogo, que ejercen presión sobre las comunidades para que depositen su voto por un candidato a la Presidencia específico. Esa es una realidad que no se puede tapar”, contó Ruiz ante las cámaras de Noticias RCN.

¿Qué denuncian los habitantes y las autoridades de Caquetá?

De acuerdo con el mandatario regional, “lo que está diciendo la gente es que tiene que tomarle la foto al voto y mostrársela a un delegado que ellos (los delincuentes) han puesto para verificar ese voto. Estamos ante una expresión nunca antes vista de constreñimiento electoral”. En Caquetá delinque el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la organización que está en diálogos de paz con el Gobierno Nacional desde octubre de 2023. Aunque también hay presencia de otras facciones, como la Segunda Marquetalia y los Comandos de Frontera, el principal actor armado es el grupo de “Calarcá”. “Me llamaron unos líderes religiosos bastante asustados, los obligan a pasar una relación (listado) de todos los feligreses, porque la estructura armada de ‘Calarcá’ sospecha que las iglesias cristianas están incumpliendo la orden que ellos han dado”, aseveró el gobernador Ruiz.

Indicó que “hasta la semana pasada, el que no votara por un candidato específico tenía que pagar una multa de $2 millones, y ahora ya cambió la instrucción por parte de este actor armado. El que ellos sospechen que votó por el candidato que no es de su preferencia, tendrá que abandonar la región”. El líder político cuestionó la floja respuesta del Gobierno frente a esta situación, que según él parte de desconocer lo que está ocurriendo.

¿Quiénes son las disidencias señaladas en el caso?

“Lo primero es que el Gobierno entienda, a través del Ministerio de Defensa, que en Caquetá el principal generador de hechos de violencia es la estructura armada de ‘Calarcá’. Cuando usted escucha los comentarios del ministro (Pedro Sánchez), dice que en el país solamente hay tres actores que generan violencia, y por ningún lado menciona a ‘Calarcá’”. El general López aseguró que “el tema se puso en conocimiento de las entidades que tienen que ver con el Plan Democracia en la región. Esperamos que esto se pueda contrarrestar”.

Frente a la orden puntual de los terroristas a los votantes, de tomarle fotografías al tarjetón para certificar por quién votaron, el oficial recordó que “hay una prohibición de usar las cámaras del teléfono en los puestos de votación. Solo se puede usar el celular para mostrar su cédula digital”. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Cepeda sacó el 100% de los votos en 218 mesas en “zonas rojas”, ¿por qué? Las autoridades regionales de Antioquia, Meta y Guaviare también han denunciado que los grupos armados están en una campaña de constreñimiento al elector, para favorecer al candidato del oficialismo, Iván Cepeda. El aspirante del partido Pacto Histórico ha rechazado esta situación, alegando que no tiene nada que ver con el fenómeno, y solicitando a la Fuerza Pública que actúe para mitigar esa presión ilegal. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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