Video | Conductor en estado de embriaguez chocó contra un poste en la autopista Norte y causó caos en Medellín

Al tráfico ya habitual y pesado que se forma en algunos puntos de Medellín, se le sumó un accidente de tránsito que ocurrió durante la mañana de este jueves 12 de marzo, que por poco resulta en algo más grave que un simple siniestro.
El hecho se registró exactamente a las 7:07 a.m. en la autopista Norte a la altura de Toscana, cerca de la Feria de Ganado. Allí, un conductor que se dirigía en sentido sur-norte perdió el control de su automóvil y colisionó contra un poste ubicado en el separador de ambos carriles. Este, de inmediato, cayó derribado.