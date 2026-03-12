Video | Conductor en estado de embriaguez chocó contra un poste en la autopista Norte y causó caos en Medellín

Al tráfico ya habitual y pesado que se forma en algunos puntos de Medellín, se le sumó un accidente de tránsito que ocurrió durante la mañana de este jueves 12 de marzo, que por poco resulta en algo más grave que un simple siniestro. Lea más: Video | Revelan momento exacto del accidente en el que murió joven promesa de la música en Medellín El hecho se registró exactamente a las 7:07 a.m. en la autopista Norte a la altura de Toscana, cerca de la Feria de Ganado. Allí, un conductor que se dirigía en sentido sur-norte perdió el control de su automóvil y colisionó contra un poste ubicado en el separador de ambos carriles. Este, de inmediato, cayó derribado.

Una vez el siniestro fue informado, autoridades viales llegaron al sitio a inspeccionar la escena. Afortunadamente, el hecho no dejó ninguna persona lesionada, salvo el conductor, a quien se le hizo la prueba de alcoholemia y salió en grado 0, es decir, leve. En videos captados por otros conductores que transitaban por allí a la hora del accidente, se puede apreciar el daño producto del choque, el tráfico que se generó y también al conductor involucrado echado en el suelo, al parecer, un poco alterado con los agentes de tránsito que atendían la situación. Al sujeto se le ve con las manos detrás de la espalda, como si estuviera esposado.