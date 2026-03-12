x

Video | Conductor en estado de embriaguez chocó contra un poste en la autopista Norte y causó caos en Medellín

Salvo el conductor, nadie más resultó lesionado.

  • Así quedó el poste, tendido en todo el separado de ambos carriles de la autopista Norte; a la derecha el conductor involucrado. FOTO Denuncias Antioquia.
    Así quedó el poste, tendido en todo el separado de ambos carriles de la autopista Norte; a la derecha el conductor involucrado. FOTO Denuncias Antioquia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 43 minutos
Al tráfico ya habitual y pesado que se forma en algunos puntos de Medellín, se le sumó un accidente de tránsito que ocurrió durante la mañana de este jueves 12 de marzo, que por poco resulta en algo más grave que un simple siniestro.

El hecho se registró exactamente a las 7:07 a.m. en la autopista Norte a la altura de Toscana, cerca de la Feria de Ganado. Allí, un conductor que se dirigía en sentido sur-norte perdió el control de su automóvil y colisionó contra un poste ubicado en el separador de ambos carriles. Este, de inmediato, cayó derribado.

Una vez el siniestro fue informado, autoridades viales llegaron al sitio a inspeccionar la escena. Afortunadamente, el hecho no dejó ninguna persona lesionada, salvo el conductor, a quien se le hizo la prueba de alcoholemia y salió en grado 0, es decir, leve.

En videos captados por otros conductores que transitaban por allí a la hora del accidente, se puede apreciar el daño producto del choque, el tráfico que se generó y también al conductor involucrado echado en el suelo, al parecer, un poco alterado con los agentes de tránsito que atendían la situación. Al sujeto se le ve con las manos detrás de la espalda, como si estuviera esposado.

Video tomado de Denuncias Antioquia.

Después, y de acuerdo con el informe presentado por la Secretaría de Movilidad, el hombre acudió a consulta a la Clínica Bolivariana, mientras que al sitio del siniestro fue enviada una grúa para llevarse el vehículo del lugar y permitir así el paso habitual por esta vía.

Solo en enero de este año, en Medellín se registraron 1.188 accidentes de tránsito, representando un 55,8% de las emergencias atendidas por el Sistema de Emergencias Médicas de Medellín. En tres meses ya van más de 50 fallecidos en siniestros viales.

