Las víctimas son Daniela Santiago y Nicolás Aristizábal, de 17 y 18 años edad, quienes fueron vistos por última vez el pasado 3 de julio en horas de la noche después de que le dijeran a sus familias que irían a una fiesta dentro de una chiva rumbera en la ciudad de la que no regresaron.

Situación que los llevó a denunciar su desaparición ante las autoridades e iniciar un proceso de búsqueda por su cuenta, hasta que esta semana recibieron la noticia sobre el hallazgo de unos restos humanos a las afueras de la ciudad por parte de la Policía de Cartago y miembros de la Fiscalía.

Le pidieron entonces a los padres de los dos jóvenes practicarse una prueba de ADN para compararlo con los cuerpos encontrados. Resultados que no solo dieron positivo, sino que permitieron establecer que no se trata solo de dos cuerpos sino de tres. Por lo que entre los restos estaban los hijos de la familia Santiago y Aristizábal, quienes habrían sido desmembrados y arrojados a esa laguna, junto a otra persona más, de quien hasta al momento no se ha podido establecer su identidad, dado que solo fueron abandonadas una parte de sus extremidades.

Víctor Álvarez, alcalde de Cartago, confirmó que los restos de los jóvenes, además de haber sido encontrados en cerca al batallón y a una institución educativa, estaban muy cerca de un predio privado que hay en la zona y que dos de las terceras partes de los restos humanos, de acuerdo con los dictámenes forenses, pertenecen a Daniela y Nicolás, este último que cumplió sus 18 años mientras se encontraba desaparecido.