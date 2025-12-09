Otra vez los pacientes se plantaron en la sede de la Nueva EPS en Puerto Berrío, Antioquia, para que les entreguen medicamentos

La escena se ha convertido en una dolorosa rutina en el Magdalena Medio antioqueño: cadenas, candados y rostros marcados por la angustia y la enfermedad bloqueando la entrada a las oficinas de la Nueva EPS.
Este lunes, la sede de la Nueva EPS en el municipio de Puerto Berrío amaneció nuevamente tomada por sus propios afiliados, quienes, desesperados ante el incumplimiento sistemático en la entrega de fármacos y la negación de servicios, decidieron encadenarse para exigir su derecho a la vida.
Tal como lo registraron medios de comunicación locales que hicieron presencia en el lugar, la protesta fue liderada por la Asociación de Usuarios del Hospital de Puerto Berrío. Su representante, Alberto Algarín, describió la situación actual de la entidad promotora de salud como “completamente caótica”, y señaló que la negligencia administrativa está cobrando vidas silenciosamente.
Los testimonios recogidos durante el plantón revelan un panorama desolador que va más allá de un simple retraso logístico. Según relató Algarín a la prensa local, hay pacientes que fallecen esperando una remisión que nunca llega o un medicamento de control que se entrega a medias o no se entrega en absoluto.