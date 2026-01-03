Colombia activa alerta en frontera con Venezuela: Procuraduría ordena medidas para proteger derechos humanos

La Procuraduría General de la Nación emitió una circular preventiva para garantizar los derechos humanos frente a las posibles situaciones derivadas de los hechos ocurridos en Venezuela este 3 de enero de 2026, que podrían tener impactos directos en el territorio colombiano, especialmente en las zonas de frontera.
La directriz fue firmada por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, en ejercicio de las funciones constitucionales y legales consagradas en los artículos 118 y 277 de la Constitución Política.