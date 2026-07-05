Capturaron a hombre que presuntamente distribuía pornografía infantil a través de videojuegos

La investigación comenzó tras reportes emitidos por una plataforma internacional de servicios de mensajería, que alertaron sobre la circulación de material explícito con menores de edad. Estos informes fueron recibidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos y, mediante canales de cooperación internacional, trasladados a la Fiscalía colombiana, que activó de inmediato las pesquisas para identificar el origen de la alerta.

En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fue capturado en Santa Marta (Magdalena) Wadin Rafael de Alba Navarro, señalado de almacenar y distribuir contenido de explotación sexual infantil a través de una plataforma de videojuegos en línea.

Las evidencias recopiladas indican que, en febrero de 2026, De Alba Navarro presuntamente utilizó las herramientas de mensajería, chat, voz, videollamada y texto del juego en línea para difundir 63 archivos que contenían registros de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes con edades entre los 6 y 17 años.

El procedimiento de captura se llevó a cabo en articulación con la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía. Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Magdalena presentó al detenido ante un juez de control de garantías, imputándole el delito de pornografía con personas menores de 18 años en concurso homogéneo y sucesivo.

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El procesado no aceptó los cargos en su contra y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario.