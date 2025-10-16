Procuraduría abrió indagación al ministro Montealegre por llamar ‘criminal de guerra’ a Álvaro Uribe

La disputa entre el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre y el expresidente Álvaro Uribe Vélez sumó un nuevo capítulo judicial. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el alto funcionario por presuntamente difundir mensajes calumniosos e injuriosos en los que habría calificado al exmandatario como “criminal de guerra”, además de lanzar acusaciones contra profesores, académicos, periodistas y exfuncionarios por supuestamente participar en una estrategia para deslegitimar la condena en primera instancia que pesa en su contra.
Según el órgano de control, el ministro habría difundido de manera masiva este tipo de mensajes a través de plataformas digitales y aplicaciones de mensajería, lo que podría constituir una intromisión indebida en la administración de justicia y una vulneración a la autonomía judicial, al tratarse de un proceso legal en el que él mismo figura como víctima.