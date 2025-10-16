Alexander Jiménez: el niño del mar que venció las olas y es tetracampeón mundial

“Al entrar al mar me siento como pez en el agua”, dice Alexander Jiménez con una tranquilidad franca, la misma que conserva después de nadar 1.000 metros a ritmo de campeonato. Habla despacio, con la calma de quien aprendió a respirar para rendir en la fatiga, y sus palabras llegan con la claridad de quien sabe lo que ha costado cada medalla.
Aquel niño Isleño que practicó natación, patinaje y hasta fútbol, y que según él “no era muy bueno”, jamás se imaginaría que hoy es cuatro veces campeón mundial en natación de aguas abiertas, con más de 20 medallas para la memoria... Esta es la historia de Alexander Jiménez, el más reciente campeón de los 1000 m en el Campeonato Mundial de Aguas Abiertas CMAS de El Alamein, Egipto.
