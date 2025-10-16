¿Vienen brujas a Medellín? La polémica alrededor del Festival Popular de Brujería de Comfama

Nada parece haber cambiado mucho. Hace cincuenta años el anuncio del Primer Congreso Mundial de Brujería provocó un escándalo en la sociedad antioqueña. Pasó lo mismo este año con el Fesitval Popular de Brujería, el evento promovido por Comfama que conmemora ese hito en la cultura y la espiritualidad de Antioquia. Tal vez la única diferencia sustancial entre un caso y el otro sea que esta vez el escenario de la controversia han sido las redes sociales.
Algunos han catalogado el evento como una vergüenza, una estafa, una grosería, otros, más exagerados, han dicho que va en contra de los valores de la antioqueñidad e incluso están promoviendo su cancelación. Pero el problema no es tanto el evento, sino la palabra brujería.