Fiscalía pedirá en extradición a capturados por crimen de Yulixa Toloza: así cayeron los homicidas

Edinson José Torres Sarmiento (40 años) y María Fernanda Delgado Hernández (30), dos de los tres capturados en Venezuela para responder por el crimen de Yulixa Toloza, ocurrido tras su salida de un centro de estética, serán solicitados en extradición por Colombia.
Así lo informó la Fiscalía General de la Nación, que sustentará la solicitud en el Tratado Bolivariano de Extradición, instrumento internacional suscrito el 18 de julio de 1911 en Caracas por Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela, con el fin de regular la entrega mutua de procesados y condenados.
Los presuntos implicados fueron ubicados y capturados en la noche del martes en Maracay, estado Aragua, y en Portuguesa (Venezuela), en cumplimiento de una notificación azul de Interpol.
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La detención se produjo durante un operativo adelantado por funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP).
Las autoridades venezolanas capturaron a la propietaria del centro de estética Beauty Láser ML y a su pareja, requeridos por la justicia colombiana por los delitos de desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento y destrucción de material probatorio.
De acuerdo con el reporte oficial, divulgado por el periodista venezolano José Marcano a través de su cuenta en X, ambos fueron interceptados en el municipio de Guanare cuando regresaban desde Colombia junto a sus dos hijos menores de edad y la madre de Delgado.
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