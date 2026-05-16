Un carro negro, un peaje y la Autopista Norte: estos son los videos que analizan en el caso de Yulixa en Bogotá

Lo que comenzó como una búsqueda de belleza en el barrio Venecia, al sur de Bogotá, terminó destapando la macabra fachada de una “clínica de garaje” y uno de los casos de desaparición más escabrosos este año en el país.
A Yulixa Consuelo Toloza, una estilista de 52 años, se la tragó la noche del pasado miércoles 13 de mayo tras cruzar las puertas de “Beauty Láser M.L.”, un centro de estética que operaba sin los permisos de ley.
Hoy, el acervo probatorio en poder de las autoridades dibuja una escalofriante línea de tiempo. Las piezas de este rompecabezas judicial, extraídas de cámaras de seguridad y testimonios, confirman un nivel de frialdad criminal que estremece a los investigadores.
Los nuevos registros audiovisuales, revelados por Noticias Caracol y analizados cuadro a cuadro por peritos forenses, muestran el colapso sistemático de la víctima.
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Las cámaras de seguridad de un negocio aledaño captaron a Yulixa desvaneciéndose en el suelo horas después de ser sometida a una lipólisis láser. En las imágenes se observa cómo un hombre y una mujer —presuntos operadores de la clínica— la levantan a la fuerza.
El testimonio de las amigas que la acompañaron esa tarde resulta demoledor: tras el procedimiento, a Yulixa le fue negada una ambulancia a pesar de su evidente deterioro. Estaba pálida, con los labios morados, experimentaba asfixia y balbuceaba frases incoherentes.
Fue en ese momento de caos cuando los presuntos victimarios fabricaron su ventana de escape: con engaños, convencieron a las acompañantes de ir a casa por ropa limpia, asegurando que la paciente se quedaría “en observación”.
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