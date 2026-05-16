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Un carro negro, un peaje y la Autopista Norte: estos son los videos que analizan en el caso de Yulixa en Bogotá

El dueño del vehículo Chevrolet Sonic acudió voluntariamente a la Sijín de la Policía para rendir su testimonio. Avanzas las pesquisas.

  • Yulixa Toloza, desaparecida tras una intervención en un centro de estética. Foto: Cortesía
    Yulixa Toloza, desaparecida tras una intervención en un centro de estética. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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Lo que comenzó como una búsqueda de belleza en el barrio Venecia, al sur de Bogotá, terminó destapando la macabra fachada de una “clínica de garaje” y uno de los casos de desaparición más escabrosos este año en el país.

A Yulixa Consuelo Toloza, una estilista de 52 años, se la tragó la noche del pasado miércoles 13 de mayo tras cruzar las puertas de “Beauty Láser M.L.”, un centro de estética que operaba sin los permisos de ley.

Hoy, el acervo probatorio en poder de las autoridades dibuja una escalofriante línea de tiempo. Las piezas de este rompecabezas judicial, extraídas de cámaras de seguridad y testimonios, confirman un nivel de frialdad criminal que estremece a los investigadores.

Los nuevos registros audiovisuales, revelados por Noticias Caracol y analizados cuadro a cuadro por peritos forenses, muestran el colapso sistemático de la víctima.

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Las cámaras de seguridad de un negocio aledaño captaron a Yulixa desvaneciéndose en el suelo horas después de ser sometida a una lipólisis láser. En las imágenes se observa cómo un hombre y una mujer —presuntos operadores de la clínica— la levantan a la fuerza.

El testimonio de las amigas que la acompañaron esa tarde resulta demoledor: tras el procedimiento, a Yulixa le fue negada una ambulancia a pesar de su evidente deterioro. Estaba pálida, con los labios morados, experimentaba asfixia y balbuceaba frases incoherentes.

Fue en ese momento de caos cuando los presuntos victimarios fabricaron su ventana de escape: con engaños, convencieron a las acompañantes de ir a casa por ropa limpia, asegurando que la paciente se quedaría “en observación”.

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Los nuevos videos revelados

El registro de las cámaras externas a las 7:20 de la noche del miércoles es, sin duda, la prueba reina del caso y la más desgarradora. Las imágenes muestran el momento exacto en el que la estilista es sacada a rastras del establecimiento.

Desgonzada, con los pies arrastrando sobre el asfalto y en aparente estado de inconsciencia, los testigos relatan que la mujer parecía “un muerto”.

La posible intención de ocultamiento quedan en evidencia en la siguiente secuencia. Los dos sujetos que la cargan intentan, en un primer momento, introducir su cuerpo en el baúl del vehículo negro estacionado al frente.

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Sin embargo, un factor externo altera los planes: la presencia de transeúntes en un paradero del SITP cercano los obliga a retroceder y ubicarla en la parte trasera del automotor, emprendiendo la huida.

Ese mismo vehículo, según los seguimientos de inteligencia, registraría su salida de Bogotá por el peaje de Los Andes, en la Autopista Norte, hacia la 1:50 de la madrugada del jueves.

Justamente, el dueño de ese vehículo ya acudió voluntariamente a la Sijín de la Policía para rendir su testimonio, sin conocerse el detalle de sus declaraciones.

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El vacío de cinco horas que siguen las autoridades

Las autoridades siguen un abismo de cinco horas entre su salida del barrio Venecia y el extremo norte de la capital; cinco horas donde se esconde la clave del paradero de Yulixa.

¿Qué ocurrió durante ese lapso? y ¿dónde estuvo Yulixa durante ese tiempo? son algunas de las preguntas que hoy intentan responder los investigadores. El caso tomó un tinte aún más sombrío cuando la presión de la familia obligó a las autoridades a intervenir.

En una operación conjunta, unidades de la Policía, el Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Salud rompieron los candados de “Beauty Láser M.L.”.

Adentro no había rastro de sangre, tampoco estaba Yulixa. Pero el hallazgo fue escalofriante: encerrada y abandonada a su suerte, los agentes rescataron a otra mujer de 34 años que había sido operada dos días atrás.

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Un hallazgo que confirma el modus operandi sistemático de un lugar que, como lo reveló EL COLOMBIANO, fue constituido con un capital de apenas 50 millones de pesos y operaba sin el más mínimo permiso sanitario ni habilitación para procedimientos invasivos.

Un grupo de personas adelanta recorridos en los alrededores del río Tunjuelito y el barrio Timiza, sectores cercanos al lugar donde, al parecer, habría operado anteriormente el centro estético.

“Varias personas nos han comentado que, supuestamente, Yulixa pudo haber estado en esa zona”, señaló una de las amigas de la mujer desaparecida.

El caso continúa generando preocupación en Bogotá, mientras las autoridades buscan esclarecer qué ocurrió con Yulixa Toloza y determinar quiénes podrían estar involucrados en su desaparición.

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