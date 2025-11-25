CSU de la U. Nacional gambetea fallos de Consejo de Estado y nombra rector encargado

Con la participación y el voto de cinco de los seis actuales miembros del Consejo Superior Universitario (CSU), la Universidad Nacional quedó con rector, pero en calidad de encargo y no en manos de quien fue designado legalmente en marzo de 2024 —José Ismael Peña—, como lo estipuló el Consejo de Estado en fallo de septiembre pasado. El vicerrector general Andrés Felipe Mora Cortés fue nombrado este lunes mientras se decide qué hacer con el cargo.
Los miembros del CSU que avalaron este nombramiento fueron el representante del Consejo Nacional de Educación Superior, Víctor Manuel Moncayo; la representante de los directivos académicos, Lucía Botero Espinosa; el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, y las delegadas de Presidencia de la República, Danna Nataly Garzón y María Alejandra Rojas.
El representante de los profesores, Diego Torres, se retiró de la sesión —que se extendió hasta la noche del 24 de noviembre— alegando falta de garantías y advirtiendo que sus colegas consejeros iban a prevaricar nombrando un rector encargado (movimiento que él señala como ilegal).