Irán desafía a Trump y multiplica ataques como venganza por muerte de Alí Jameneí

Irán juró este domingo 1 de marzo que vengará a su líder supremo, Alí Jamenei, muerto en bombardeos de Israel y Estados Unidos, en un desafío al presidente estadounidense Donald Trump, que les amenazó con ataques sin precedentes si siguen las represalias.
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, estimó que la venganza es un “deber y derecho legítimo”. Ali Larijani, el poderoso jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, auguró “una lección inolvidable a los opresores internacionales”.
Lo escribió en mayúsculas en las redes sociales, siguiendo el estilo de Trump: “AYER, IRÁN DISPARÓ MISILES CONTRA ESTADOS UNIDOS E ISRAEL, E HICIERON DAÑO. HOY, LES ATACAREMOS CON UNA FUERZA QUE JAMÁS HAN CONOCIDO”.
Las autoridades iraníes anunciaron 40 días de luto por la muerte de Jamenei, cuya hija, yerno y nieta también fallecieron en el ataque, según los medios iraníes.
El ejército israelí declaró el domingo haber matado a 40 altos mandos. La prensa estatal confirmó la muerte del jefe de los Guardianes, Mohamad Pakpour; del jefe del Estado Mayor, Abdolrahim Mousavi; del ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y de Alí Shamkhani, asesor cercano del líder supremo y jefe del Consejo Nacional de Defensa.