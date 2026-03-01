Video | Así fue el accidente que sufrió David Alonso en Indonesia, ¿cómo está el piloto?

Quedó inconsciente. No solo por la caída que sufrió durante la tercera vuelta del Gran premio de Tailandia del Moto 2, sino porque, cuando se fue al suelo, fue embestido por la moto de un colega. El motociclista colombiano David Alonso se llevó un susto grande en la madrugada del domingo cuando se fue al suelo en medio de la competencia que se corrió en Asia.

Por inercia, el cuerpo de Alonso quedó en la parte de afuera de la pista, en “zona segura”. Sin embargo, uno de los motociclistas que también se vio afectado por el incidente, cuando vio que el colombo-español de 19 años no se levantaba, salió corriendo para auxiliarlo.