Video | Así fue el accidente que sufrió David Alonso en Indonesia, ¿cómo está el piloto?

El motociclista colombo español se fue al suelo en la tercera vuelta del evento.

  • El motociclista colombo-español David Alonso es una de las promesas del motociclismo internacional. David Alonso publicó esta foto en sus redes tras el grave accidente de hace unas horas. Foto: tomada de redes.
Brandon Martínez González
Deportes

hace 54 minutos
Quedó inconsciente. No solo por la caída que sufrió durante la tercera vuelta del Gran premio de Tailandia del Moto 2, sino porque, cuando se fue al suelo, fue embestido por la moto de un colega. El motociclista colombiano David Alonso se llevó un susto grande en la madrugada del domingo cuando se fue al suelo en medio de la competencia que se corrió en Asia.

Por inercia, el cuerpo de Alonso quedó en la parte de afuera de la pista, en “zona segura”. Sin embargo, uno de los motociclistas que también se vio afectado por el incidente, cuando vio que el colombo-español de 19 años no se levantaba, salió corriendo para auxiliarlo.

Noticia en desarrollo...

