Falleció Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada

Falleció el Mayor General (R) del Ejército Nacional Javier Alberto Ayala Amaya Ph.D., quien se desempeñaba como rector de la Universidad Militar Nueva Granada.

La institución dio a conocer la noticia mediante un comunicado en el que lamentó profundamente el deceso de este destacado líder y extendió sus más sentidas condolencias a su esposa, María del Rosario Quijano; a sus hijas, Paola, María Alejandra y Daniela; a sus nietas, familiares y demás seres queridos.

“Hoy honramos a un líder excepcional, un hombre que dedicó su vida al servicio de Colombia, la educación y la Familia Neogranadina”, se lee en el documento.