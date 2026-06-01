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Falleció Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada

La institución expresó sus sentidas condolencias a la familia y allegados del Mayor General (R) del Ejército Nacional.

  • Lamentan el fallecimiento del Mayor General (R) del Ejército Nacional Javier Alberto Ayala Amaya, Ph.D.. FOTO: Captura de pantalla
    Lamentan el fallecimiento del Mayor General (R) del Ejército Nacional Javier Alberto Ayala Amaya, Ph.D.. FOTO: Captura de pantalla
El Colombiano
El Colombiano
01 de junio de 2026
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Falleció el Mayor General (R) del Ejército Nacional Javier Alberto Ayala Amaya Ph.D., quien se desempeñaba como rector de la Universidad Militar Nueva Granada.

La institución dio a conocer la noticia mediante un comunicado en el que lamentó profundamente el deceso de este destacado líder y extendió sus más sentidas condolencias a su esposa, María del Rosario Quijano; a sus hijas, Paola, María Alejandra y Daniela; a sus nietas, familiares y demás seres queridos.

“Hoy honramos a un líder excepcional, un hombre que dedicó su vida al servicio de Colombia, la educación y la Familia Neogranadina”, se lee en el documento.

También resaltaron su legado y trayectoria en cada uno de los aspectos de crecimiento personal de los integrantes, así como el trabajo que impulsó en la Universidad.

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“La ‘educación neogranadina para la vida, el liderazgo y la paz’, que él convirtió en nuestra hoja de ruta, continuará siendo el faro que ilumine el camino de nuestra institución y el legado que, por siempre, llevará el nombre del Mayor General (R) Javier Alberto Ayala Amaya en el corazón de la Universidad Militar Nueva Granada”, agregaron en el comunidado.

A los mensajes de condolencias se sumaron egresados y demás miembros de la comunidad académica, quienes despidieron al rector que los acompañó en un proceso de crecimiento académico y social.

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