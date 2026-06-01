Colombia ganó bronce en la Copa Mundo de Natación Artística que se realizó en España; se preparan para la final en Toronto

La natación artística colombiana ha tenido un buen 2026. No solo porque en febrero se disputó la primera parada de la Copa Mundo de la disciplina en las piscinas de Medellín. También porque, en las cuatro ediciones que se han realizado hasta el momento, los deportistas nacionales se han destacado.

El fin de semana que pasó, en Pontevedra, España, el dueto conformado por el vallecaucano Gustavo Sánchez y la deportistas Emily Miniante –dos amigos que compiten juntos desde hace buen tiempo–, se quedó con la medalla de bronce en la prueba de dueto libre mixto.