La historia de una proeza antioqueña: se cumplen 100 años de la carretera al mar

Medellín llevaba semanas empapelada. Los carteles estaban en las esquinas, en los postes, en las paredes de las tiendas y decían lo mismo: el martes 1 de junio de 1926, a las nueve de la mañana, en la fracción de Robledo, caería el primer barretazo de la Carretera al Mar. La Junta Departamental de Caminos, la Junta de la Carretera al Mar y la Propulsora invitaban al pueblo al arranque de una obra que Antioquia llevaba más de un siglo anhelando: abrirse paso, por tierra propia, hasta el océano.
A las 8:45 partió la caravana desde el Parque Berrío. Primero el Ejército y la Banda del Regimiento, luego los automóviles del arzobispo, del gobernador, de los representantes del clero, de la judicatura, de la Cámara de Comercio, de las Empresas Públicas Municipales, de la Sociedad Antioqueña de Agricultores, de los Ferrocarriles de Antioquia; cerraban el desfile los carros de los bomberos, automóviles particulares y el tranvía municipal. No faltó nadie.