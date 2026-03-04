A Petro le dio por abrir un correo para recibir denuncias por “sobornos” en las EPS

La última perla con la que salió el presidente Gustavo Petro sobre las decisiones del Gobierno en el sistema de salud es que va a revisar personalmente las denuncias que lleguen a un correo electrónico que creó la Casa de Nariño para recibir alertas de presunta corrupción. Hizo un llamado a trabajadores a denunciar posibles pedidos de sobornos en las entidades promotoras de salud.
En una intervención pública, el mandatario dijo que “está abierta en mi despacho personal, en mi computador una correo electrónico (sic) que sirve para que cada contratista de las EPS que reciba o que le den la orden algún funcionario de cualquier nivel en esa EPS de pagar comisiones por un contrato, sea de medicina, sea de atención a la ciudadanía, sea de transporte en ambulancia, etc. Denuncien al correo que yo mismo leeré las denuncias y practicaré, a través de la Superintendencia (de Salud), las medidas rápidas que corresponden y haré control sobre la superintendencia que debe hacer control sobre las EPS prestadoras de salud”.