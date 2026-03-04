A Petro le dio por abrir un correo para recibir denuncias por “sobornos” en las EPS

La última perla con la que salió el presidente Gustavo Petro sobre las decisiones del Gobierno en el sistema de salud es que va a revisar personalmente las denuncias que lleguen a un correo electrónico que creó la Casa de Nariño para recibir alertas de presunta corrupción. Hizo un llamado a trabajadores a denunciar posibles pedidos de sobornos en las entidades promotoras de salud. Le puede interesar: Procuraduría suspende a interventores de Petro en Savia Salud y EPS SOS: estas son las quejas de malos manejos en Medellín. En una intervención pública, el mandatario dijo que “está abierta en mi despacho personal, en mi computador una correo electrónico (sic) que sirve para que cada contratista de las EPS que reciba o que le den la orden algún funcionario de cualquier nivel en esa EPS de pagar comisiones por un contrato, sea de medicina, sea de atención a la ciudadanía, sea de transporte en ambulancia, etc. Denuncien al correo que yo mismo leeré las denuncias y practicaré, a través de la Superintendencia (de Salud), las medidas rápidas que corresponden y haré control sobre la superintendencia que debe hacer control sobre las EPS prestadoras de salud”.

Por olvido o ignorancia, Gustavo Petro olvidó que las EPS no son prestadoras de salud, sino promotoras de la misma. Las prestadoras de servicios son instituciones como hospitales y clínicas.

El Jefe de Estado anunció que el correo es denunciassalud@presidencia.gov.co y que allí se recibirá “cualquier dato que cualquier contratista de una EPS intervenida o no intervenida tenga que ver con comisiones que se le piden, sobornos, dinero que pertenece es al pueblo de Colombia y que se exige a cambio de que el contrato de viabilice, por favor denunciarlo en la Presidencia de Colombia para reducir al máximo las mafias dentro del sistema de salud que heredamos de las EPS y que, indudablemente hace agua y hay que reformarlo”. Le puede interesar: Ramírez Cobo: el “intocable” que une la corrupción en la UNGRD y el lío de las EPS Ante esta curiosa estrategia de que el presidente se ponga a revisar denuncias en su oficina, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, criticó que el Gobierno Petro intervino las aseguradoras y “aumentan la corrupción, el déficit financiero y los problemas de acceso a medicamentos” y después “se presenta como salvador de su propio desastre con un pinche correo electrónico”. Por su parte, la líder social en salud y candidata a la Cámara de Representantes, Hannah Escobar, cuestionó si “el presidente va a leer él mismo las denuncias porque al ministro que él mismo nombró y que defiende le quedó grande la salud” y que “parece que Petro nunca entendió que se trataba de la presidencia y no de la personería del colegio”. Puede leer: “Gobierno toma medidas que agudizan” crisis de la salud: gremios por traslado de usuarios de EPS

Entra tanto, los resultados de una encuesta de satisfacción de los usuarios de las EPS, publicada por el Ministerio de Salud, mostraron la percepción de 18.000 personas (encuestadas entre el 15 de septiembre y el 21 de diciembre) frente a la atención en salud que han recibido. El consolidado nacional mostró una percepción positiva de 63%, diez puntos menos que el promedio de 2024. En ese contexto, por un lado, Savia Salud cayó a 41 % de satisfacción (36 % “Bueno” y 5 % “Muy bueno”), cuando en 2024 había registrado 83,1 %, lo que muestra un deterioro severo. Asmet Salud bajó a 50 % (una caída de -2,4 puntos porcentuales), Nueva EPS a 57 % (-15,6), Famisanar a 56 % (-17,5), Capresoca a 54 % (-10,1) y Emssanar a 56 % (-5,5). Por otro lado, Coosalud alcanzó 71 % (+2,6) y SOS 73 % (+5,7), siendo las únicas dos intervenidas que no reflejan una caída frente a su desempeño del año previo.

La encuesta también revela un aumento de las valoraciones negativas (“Malo” y “Muy malo”) en varias de estas entidades. Savia Salud concentró 14 % de opiniones desfavorables en 2025, Asmet Salud 18 %, Famisanar 7 % y Nueva EPS 10 %, lo que refuerza la percepción de deterioro en la calidad del servicio reportada por los usuarios. Estos resultados se reflejan, a su vez, en el incremento acelerado de las PQRS en las EPS intervenidas. Entre 2023 y 2025, los reclamos en salud pasaron de 623.636 a 944.072, un aumento del 51,4 %. El caso más crítico es el de Nueva EPS, en donde los reclamos en el régimen contributivo subieron de 197.293 en 2023 a 369.243 en 2025. La tasa de quejas por cada 10.000 afiliados fue cerca del doble, al pasar de 334,71 a 617,35. Un comportamiento similar se observa en el régimen subsidiado.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué denuncias se pueden enviar al correo de la Presidencia? Se pueden reportar casos de sobornos, exigencia de comisiones por contratos de medicinas, transporte en ambulancias o atención ciudadana, tanto en EPS intervenidas como no intervenidas. ¿Cuál es la EPS con peor satisfacción según la última encuesta? Savia Salud registra el desplome más fuerte, bajando al 41% de satisfacción en 2025. Le siguen Capresoca (54%) y Famisanar (56%), todas con caídas significativas respecto al año anterior.