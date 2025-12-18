U. Nacional | Diez exrectores piden a Procuraduría intervenir para nombrar al rector

Una solicitud de intervención a la Procuraduría General de la Nación hicieron esta semana 10 exrectores de la Universidad Nacional para que ponga fin “a la delicada y prolongada situación por la que atraviesa” esa institución. Los firmantes se refieren a la situación de interinidad en la que está la Rectoría después de dos fallos del Consejo de Estado sobre las elecciones de José Ismael Peña en marzo de 2024 y de Leopoldo Múnera en junio de ese año. Le puede interesar: “La elección de Peña está incólume”: exmagistrada sobre Rectoría de la Unal. En una carta enviada al procurador Gregorio Eljach, los exdirectivos recordaron que esa alta corte determinó en un fallo del 4 de septiembre de 2025 que la elección de Peña fue legal y en otro del 20 de noviembre del mismo año que la de Múnera fue ilegal y, por tanto, la anuló.

En ese sentido, expresaron que gracias a esas decisiones “el profesor Ismael Peña debe ejercer sus funciones de rector (...), teniendo en cuenta que la nulidad de la designación del profesor Múnera surte efectos retroactivos”. Sobre esto, citó jurisprudencia del Consejo sobre ese tipo de decisiones.

Al respecto, recordaron que con ambos fallos la elección de Múnera “es como si nunca hubiera existido”, por lo cual “emerge incólume” la de Peña como rector. De él afirmaron que “debe entrar inmediatamente a ejercer sus funciones, sin que para ello exista necesidad de posesión”, pues lo hizo en una Notaría, “en virtud del Código de Régimen Político y Municipal”. “Siendo así, no hay vacancia del cargo y es ilegal que pretenda suplirse con un rector encargado. El Consejo Superior Universitario (CSU) no puede actuar haciendo abstracción de las decisiones del Consejo de Estado, despojándolas de toda eficacia jurídica”, añadieron los exrectores.

Con todo eso, le pidieron que por medio del procurador delegado segundo para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Samuel Arrieta Buelvas, se exhorte al CSU para que “adopte las medidas tendientes a la reincorporación inmediata” de Ismael Peña a “sus funciones como rector legítimo” de la Universidad Nacional y ponga así “fin al estado de precariedad institucional”. Finalmente, los exdirectivos expresaron su preocupación por las posturas que tomó el CSU y el Ministerio de Educación, los cuales “argumentaron falsos vacíos de las sentencias para no acatarlas y no cumplirlas”. Respecto de esas posiciones, aseguraron que “lastiman” a esa institución, pues “las directivas deben dar ejemplo con actitudes ciudadanas y éticas a los jóvenes que allí se forman”.