La Universidad Pedagógica elegirá rector a quien gane consulta a comunidad académica

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Pedagógica Nacional anunció que modificó el procedimiento para designar al rector de esa institución. Informó que hizo este cambio “en ejercicio de sus facultades estatutarias” mediante el Acuerdo N° 012 del 7 de julio de 2025.
La universidad señaló que esta modificación busca “fortalecer la participación democrática de la comunidad universitaria, en línea con los principios constitucionales y la Ley 30 de 1992”.