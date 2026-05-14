“Ojalá gane el compañero Cepeda, porque ahí sí los vamos a apretar otros 4 años”: disidente Rogelio Benavides

Mientras la Defensoría alerta por desinformación, las autoridades, figuras políticas y ciudadanía alerta por presiones de grupos armados. Así, a poco más de dos semanas de elecciones presidenciales, decenas de municipios están en alerta roja en términos de seguridad. Una reciente denuncia, sin embargo, eleva la gravedad de la situación, pues se conoció un audio en el que alias Rogelio Benavides, disidente de las Farc, asegura que espera que gane Iván Cepeda para “apretar otros 4 años”.

En concreto, el criminal (que hace parte del grupo comandado por Calarcá) aseguró: “Ojalá gane el compañero Cepeda, juepuerca, porque ahí si los vamos a apretar 4 años nosotros”.

El audio fue revelado por Noticias RCN. En él no solo se escucha al disidente hablando del candidato del Pacto Histórico, sino que se escucha como, a sangre fría, el cabecilla presiona a su grupo para cobrar la carnetización, una modalidad de extorsión que consiste en cobrarle a los campesinos entre $100.000 y $250.000 por un carnet que “certifica” que son dueños de sus terrenos.

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Cabe recalcar que alias Rogelio Benavides actúa en El Guaviare y regiones cercanas. “El que no tenga el carnet, o paga o se va del territorio. ¿Usted qué prefiere, perder su tierra o pagar? uno que tiene el fusil lo doblega porque lo doblega”, dijo en las grabaciones.

Aunque hasta ahí la denuncia, ya es grave, ahondando en la misma se pone peor, pues Benavides es el jefe de alias Caicedo, presunto asesino de los 4 militares en la vereda Buenos Aires, del municipio de San José del Guaviare, donde estaba la tropa de la Fuerza de Despliegue Rápido N°1.

“Fueron atacados con dispositivos explosivos improvisados instalados en la zona”, informó el Ejército en un comunicado. Los muertos fueron los soldados profesionales Deibinson de Jesús Hurtado Tuberquia, Francisco Javier Bello Arteaga, Anderson Gasca Álvarez y Émerson Danilo Carantón Buitrago.

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El informe de inteligencia revelado por el medio citado asegura que los delincuentes: “Estarían impartiendo instrucciones desde el sector conocido como Puerto Cachicamo, donde estarían adelantando actividades de control sobre los movimientos y medios empleados por los diferentes corredores de movilidad para el desarrollo de sus actividades ilícitas”.