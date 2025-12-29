Ejército destruyó un semillero de coca con 25.000 plantas a disidencias que tienen asignadas Zonas de Ubicación Temporal

La estructura de las disidencias de las Farc, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), sufrió un duro golpe a su economía, pues el Ejército destruyó un semillero de cultivos ilícitos perteneciente a este grupo armado ilegal.
Así lo informó la Tercera División del Ejército Nacional, quien confirmó que en la vereda La María, en el municipio de Tumaco, Nariño, se destruyeron aproximadamente 25.000 plántulas de hoja de coca, la cual sería utilizada para la creación de sustancias ilícitas.
Según las Fuerzas Militares, este semillero de coca pertenece al frente Oliver Sinisterra de la CNEB y representa un golpe económico alrededor de 12.500.000 pesos.