x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Acore se retiró de la mesa de negociación entre el Gobierno Petro y la disidencia CNEB

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) protestó por la exclusión de un coronel retirado como delegado en las mesas de negociación.

  • El proceso de paz entre el Gobierno Petro y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) surgió de la desintegración de la Segunda Marquetalia a finales del 2024. FOTO: COLPRENSA
    El proceso de paz entre el Gobierno Petro y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) surgió de la desintegración de la Segunda Marquetalia a finales del 2024. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
22 de diciembre de 2025
bookmark

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) anunció su salida de la mesa de negociación que el Gobierno del presidente Gustavo Petro adelanta con el grupo armado ilegal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).

El retiro fue comunicado este 22 de diciembre a través de un pronunciamiento en el que Acore, en representación de 80 organizaciones agrupadas en la Mesa de Trabajo Fuerza Púrpura, informó la terminación de la participación de su delegado en los diálogos.

Según explicó Acore, su participación en la mesa había sido acordada previamente con el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y se concretó con la designación del coronel (r) Jaime Ariza Girón como su representante, nombramiento que fue realizado por el jefe negociador del proceso, Armando Novoa.

Puede leer: Las Zonas de Ubicación Temporal, la apuesta tardía para salvar la “paz total”

Sin embargo, la Asociación aseguró que, de manera “inexplicable”, su delegado fue desconocido y posteriormente excluido de la mesa.

De acuerdo con Acore, uno de los puntos de quiebre fue el reclamo que hizo su representante por el intento de homicidio e incineración de miembros del Ejército Nacional en el departamento de Putumayo, una zona bajo influencia del CNEB.

A esto se sumó la postura de la Asociación frente a la extradición de Andrés Rojas, alias “Araña”, uno de los cabecillas del grupo armado.

En el comunicado, Acore explicó que recomendó que cualquier decisión sobre la extradición estuviera condicionada a la “desmovilización perentoria de su estructura ilegal”, una posición que, según la organización, no fue compartida por el jefe negociador ni por el resto del equipo. “El jefe negociador encontró inaceptable la discrepancia de criterio en la recomendación expresada por nuestro representante”, afirmó la Asociación.

La Asociación aprovechó el pronunciamiento para expresar su preocupación por el desarrollo de los diálogos con el CNEB en el marco de la política de paz total.

En el documento, advirtió sobre el riesgo de que las llamadas “transformaciones territoriales” terminen legitimando el control de estructuras armadas ilegales sobre la población civil y debilitando la autoridad del Estado en varias regiones del país.

También alertó sobre la falta de un marco legal claro para una parte significativa de los integrantes del grupo armado, el riesgo de interferencia en las elecciones de 2026 en zonas bajo su influencia y la ausencia de garantías reales de desarme, desmovilización y no repetición.

El comunicado también hace referencia al peligro de nuevas divisiones internas dentro del CNEB por el control de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

A esto se suma la denuncia de impunidad frente a hechos violentos cometidos durante el cese al fuego, como el intento de asesinato de dos soldados en Putumayo.

“Desde ACORE y las organizaciones de Fuerza Púrpura reiteramos nuestro absoluto compromiso con las iniciativas de paz desde el respeto a la nación soberana, a su Constitución Nacional, a su orden institucional, a su Estado de derecho, y la dignidad de nuestra Fuerza Pública”, señaló.

Relacionado: El mapa del fracaso de la Paz Total: las mesas que resisten y las que no

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida