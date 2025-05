El abogado Pava llega al ring de la guerra entre Benedetti y Sarabia: ¿qué hay detrás?

“Me lleva él o me lo llevo yo” es una frase célebre de una de las canciones más icónicas del vallenato en Colombia. La pieza es del maestro Emiliano Zuleta y narra la historia de una pelea eterna entre él y otro cantante tradicional del género, Lorenzo Morales. Si hay una canción que define con exactitud a Armando Benedetti y Laura Sarabia es esa de La gota fría. Pero ahora en la guerra interna hay un peleador adicional: Mauricio Pava.

El trino no fue una respuesta aislada. Benedetti lo escribió luego de que Pava publicó una columna en EL TIEMPO el lunes con un mensaje entre líneas pero bastante directo al ministro del Interior. “Colombia también enfrenta un momento crítico (...) luchamos contra la violencia que regresa, los recursos que desaparecen, los aliados que se alejan, la polarización que nos divide y los susurros sin sentido de país. ¿Qué propósito por el bien común puede tener Lengua de Serpiente?”, se pregunta el jurista y concluye con una frase inquietante: “Y la pregunta es la misma: ¿quién le habla hoy al oído del poder? ¿Una voz que envenena o una que construye? Porque, a veces, un susurro basta para cambiar el destino de todos... como, por ejemplo, manipular la designación del Presidente encargado por ocho días”, escribió el abogado.

Hasta hace dos semanas, cuando al actual ministro del Interior le preguntaron por esa pelea, el funcionario se limitó a responder que no le importaba lo que hiciera su “exsecretaria” y se puso una mano en la boca para insistir ante los periodistas que no respondería. Pero este martes Benedetti publicó un trino en el que subió al ring a Pava con nombres confusos en la pelea que ahora abre un frente más. “¿Qué tienen en común Laura Sarabia, Mauricio Pava, Daniela Andrade Valencia, FOMAG, Fiduprevisora y Luis Alfredo Quesada, Oscar Ibáñez, Sergio Ramírez Corredor, Ibañez Abogados SAS, Conlegales, TAXA Consultores SAS? Ya hay respuesta de la investigación”, escribió el ministro.

Este diario le preguntó a todos los implicados sobre los otros nombres que publicó Benedetti. “Toca preguntarle porque yo no los conozco. A excepción de Daniela y Mauricio”, dijo la canciller. Pava contestó con un trino más hablando de una sentencia que con su ayuda se produjo en contra de los involucrados del desfalco al Fomag en Córdoba. “¿Le suena?”, le preguntó al ministro. Ese interrogante cobra relevancia además porque una de las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia en contra del ministro es por el caso delos recursos para el magisterio de Córdoba.

La historia de Andrade es importante. EL COLOMBIANO reveló que ella, igual que el entonces presidente de la entidad, Mauricio Marín, decidieron renunciar un mes antes del cambio del sistema de los maestros porque no estaban de acuerdo con las decisiones que se estaban tomando de manera acelerada en el Ministerio. Ambos funcionarios pidieron una cita con el presidente Gustavo Petro para explicarle los problemas. “Andrade lloró y dejó sus lágrimas en esa reunión y por eso decidió irse”, dijo entonces una fuente a este diario. Sin embargo, los cambios siguieron adelante y hasta hoy el sistema no ha funcionado como se esperaba con la transformación. Andrade recibió una notaría tras salir del Gobierno.

La pelea parecía imposible con dos funcionarios que trabajaron juntos por más de seis años y que ahora están en la cúspide del poder en el Gobierno. Pero mucho más porque parecía injustificable una guerra interna permanente entre el ministro del Interior y la canciller de la República que afecta todas las metas, el orden y la institucionalidad en los planes del presidente. Según las fuentes que los conocen a ambos, detrás de la pelea hay una guerra por reivindicarse como la persona que tiene el poder detrás del presidente con un gran manejo burocrático en la sombra del mandatario. Por eso la puja por el sistema de salud de los maestros en el FOMAG. Este es un fondo cuyos recursos son manejados por la Fiduprevisora. Ambos han tenido relación con esa entidad.

Los dos se compiten por el respaldo de Petro. En Roma, a pesar de los ruidos sobre su distancia con el presidente desde China, la canciller publicó la foto oficial en la que Petro la abraza al lado del papa León XIV. Y Benedetti estuvo organizando la radicación de la nueva consulta en el Congreso y la manifestación del llamado cabildo abierto en Barranquilla. Como la canción, “o me lo llevo él o me lo llevo yo, pa que se acabe la vaina”, el fin de la pelea entre Benedetti y Sarabia no está cerca y ninguno de los dos está dispuesto a dejarse tumbar. Mientras tanto el presidente inicia la campaña por las calles del país y trata de cohesionar a un gabinete en medio de todas las guerras. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se fue del Gobierno señalando a su ministro y jefe de despacho igual que Sarabia. La pregunta es si ambos llegarán a agosto de 2026 o si alguno caerá antes de que acabe la administración.