Después de cinco horas, no se han podido sacar los cuerpos de los policías muertos en ataque en el Nordeste antioqueño

“Casi 5 horas después del ataque los uniformados siguen en la zona”. Con estas palabras, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que pese al paso de las horas, no se han podido recuperar los cuerpos de los seis policías que murieron en un ataque de las disidencias de las Farc, en la zona rural del municipio de Amalfi, Nordeste antioqueño.
Según explicó el mandatario, hasta el momento se continúan presentando confrontaciones entre la fuerza pública y los guerrilleros, por lo que no ha habido posibilidad de que los investigadores judiciales puedan realizar las inspecciones respectivas y sacar los cuerpos para que sus familiares les puedan hacer las honras fúnebres.