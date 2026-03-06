x

Los nombres de la coalición verde y Alma para competir a la Cámara por Antioquia

Mientras los verdes tendrán que competir en esta elección sin uno de sus grandes electores en 2022, la coalición Alma armó listas luego de sufrir fracturas en 2025.

  • La Alianza Verde y un variado conjunto de movimientos también están compitiendo por ganarse una silla en la Cámara de Representantes. FOTO: Camilo Suárez
Jacobo Betancur Peláez
Metro

hace 28 minutos
Pese a no tener un gran músculo electoral en comparación con otros partidos en Antioquia, la Alianza Verde y un variado conjunto de movimientos también están compitiendo por ganarse una silla en la Cámara de Representantes.

En esta quinta y última entrega de análisis sobre quiénes integran las listas en Antioquia, le ponemos la lupa a las restantes dos coaliciones que aparecerán en el tarjetón este 8 de marzo. La primera está integrada por la alianza entre los verdes, la ASI y En Marcha, y la segunda es una nueva coalición integrada por el movimiento creado por Rodolfo Hernández, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Colombia Justa Libres y el Partido ADA (Alianza Democrática Amplia).

Le puede interesar: ¿Se viene remezón? Así están las cuentas en la Cámara por Antioquia

Por el lado de los verdes, la principal novedad para este año es la ausencia de su representante más votado en las pasadas elecciones, Elkin Ospina Ospina, quien en los anteriores comicios recogió 35.581 votos, claves no solamente para quedar en primer lugar, sino para arrastrar a ese partido a asegurar dos asientos en la cámara baja.

Sobre Ospina lo que se sabe es que se estaría guardando para las elecciones territoriales que se avecinan en dos años y en su reemplazo estaría impulsando la candidatura de la exconcejala de La Ceja, Mariela Henao.

Aunque hasta hace más de cinco meses una de las opciones que se barajaban para Henao era aspirar por la Alianza Verde, la política del Oriente antioqueño terminó inscribiéndose por la coalición integrada por Cambio Radical, La U, Salvación Nacional y Oxígeno.

Tras la salida de Ospina, la cabeza de lista de los verdes quedó para el segundo representante que alcanzó curul en las elecciones pasadas, Juan Camilo Londoño, quien obtuvo hace cuatro años 23.081 votos.

En el segundo renglón aparece un conocido en la política del Bajo Cauca, el exalcalde de Nechí, Marcos Javier Madera, quien en 2023 estuvo bajo escrutinio de la Procuraduría General de la Nación por un proceso por presunta participación en política en su municipio y que también involucró al subdirector administrativo del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.

Lea también: Las fuerzas políticas que buscan llegar a la Cámara por Antioquia en coaliciones

En la tercera posición aparece el politólogo Juan David Roldán, quien en el Aburrá es cercano al concejal de Medellín, Alejandro Arias, exsecretario de la alcaldía de Daniel Quintero, y del diputado Rogelio Zapata. A nivel nacional, trabaja en llave con Ariel Ávila.

Otro de los nombres que integran la lista, por parte del equipo político del senador y exconcejal de Bello, León Fredy Muñoz, es el candidato Gustavo Adolfo García, quien se mueve especialmente en la subregión del Oriente antioqueño. García es también respaldado por el diputado verde, Juan David Muñoz, uno de los defensores del petrismo en su corporación.

Pese a estar más abajo en la lista, una de las cartas más fuertes de esa coalición en su cruzada por mantener uno o dos asientos en la Cámara es el exconcejal de Medellín, Luis Bernardo Vélez, uno de los políticos más curtidos de la lista y con fuertes bases en la ciudad.

Otra de las caras conocidas provenientes del Concejo de Medellín en esa coalición es la del exconcejal Santiago Jaramillo Botero, quien en 2017 se hizo especialmente conocido por agredir a un periodista de Noticias Telemedellín en una sesión. Posteriormente, el episodio le costó un proceso en la Procuraduría.

Lea además: Elecciones legislativas del 8 de marzo: así se redefinirá el poder en Colombia

Jaramillo, quien entonces hacía parte de la bancada del Centro Democrático, también llamó la atención en aquel periodo 2016 - 2019 por tener enfrentamientos con otros concejales, que en 2024 le costaron una suspensión de 12 meses.

Para estos comicios, Jaramillo impulsa desde Antioquia la candidatura de la senadora Berenice Bedoya, al igual que el equipo del exalcalde de Itagüí León Mario Bedoya, que impulsa la candidatura de Juan David Flórez Cano, conocido en ese municipio por estar detrás del medio El Itagüiseño.

Por el lado de la coalición Alma, los cinco primeros renglones de la lista aparecen compuestos por Marly Liceth Herrera Duque, Luis Alberto Mesa Ruiz, Javier Aníbal Areiza Londoño, Aura Nelly Mosquera Palacios y Calixto Manotas Martínez.

Esta coalición se presenta como una unión de más de 40 movimientos.

En octubre de 2025, el principal evento en el que se lanzó dicha alianza se hizo en Bogotá y contó con la participación de políticos como Mauricio Lizcano y Rodrigo Lara, anticipando posturas en contra del aborto.

Apenas un mes después, en noviembre, Lizcano se bajó de la coalición, al igual que el Partido ASI, señalando no haber llegado a acuerdos básicos en materia programática y política.

Esa fractura representó un golpe para la coalición, que no solo perdió visibilidad en Bogotá, sino en muchas regiones.

De los dos primeros nombres de la lista a la Cámara en Antioquia es muy poca la información que reposa en bases de datos abiertas.

De quien más aparece información es el tercero, Javier Aníbal Areiza, quien se desempeñó como concejal del municipio de Yarumal entre 2008 y 2011 y propone defender los intereses del Norte antioqueño en el Congreso.

En el quinto renglón está Calixto Enrique Manotas Martínez, quien se presenta como abogado y empresario, y quien impulsa la candidatura al Senado del exalcalde de Malambo, Rumenigge Monsalve.

