Los nombres de la coalición verde y Alma para competir a la Cámara por Antioquia

Pese a no tener un gran músculo electoral en comparación con otros partidos en Antioquia, la Alianza Verde y un variado conjunto de movimientos también están compitiendo por ganarse una silla en la Cámara de Representantes.
En esta quinta y última entrega de análisis sobre quiénes integran las listas en Antioquia, le ponemos la lupa a las restantes dos coaliciones que aparecerán en el tarjetón este 8 de marzo. La primera está integrada por la alianza entre los verdes, la ASI y En Marcha, y la segunda es una nueva coalición integrada por el movimiento creado por Rodolfo Hernández, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Colombia Justa Libres y el Partido ADA (Alianza Democrática Amplia).
Por el lado de los verdes, la principal novedad para este año es la ausencia de su representante más votado en las pasadas elecciones, Elkin Ospina Ospina, quien en los anteriores comicios recogió 35.581 votos, claves no solamente para quedar en primer lugar, sino para arrastrar a ese partido a asegurar dos asientos en la cámara baja.
Sobre Ospina lo que se sabe es que se estaría guardando para las elecciones territoriales que se avecinan en dos años y en su reemplazo estaría impulsando la candidatura de la exconcejala de La Ceja, Mariela Henao.