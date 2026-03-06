“Hemos elegido el camino más difícil en lugar de sumarnos al show”: Alejandro Arcila

Tras dos periodos como concejal en El Carmen de Viboral y con dos décadas de trayectoria en el activismo, la docencia y la investigación académica, Alejandro Arcila busca llegar a la Cámara de Representantes como una voz de la izquierda antioqueña.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el candidato, quien hace parte del equipo en Antioquia del senador Jorge Robledo, marcó distancia con el actual gobierno nacional y consideró que los errores de la actual administración golpearían electoralmente a los sectores alternativos en el departamento. También habló de sus propuestas para el legislativo.