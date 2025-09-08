El lío de Camilo Romero por la ausencia de su abogado en pleno juicio: ¿qué viene para el precandidato presidencial?

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia resolvió no detener el juicio contra el precandidato presidencial Camilo Romero, pese a que este pidió aplazarlo argumentando la ausencia de su abogado principal, Miguel Ángel del Río.
El magistrado Ariel Torres le asignó una defensora suplente. En plena audiencia la corporación explicó que la abogada podía hacerse cargo de la representación mientras el jurista titular se recupera de un problema de salud.
La decisión, sin embargo, provocó la molestia inmediata de Romero, quien intervino para expresar su desacuerdo. “No acepto esta decisión de la Sala. Esto de acelerar a como dé lugar ya nos lo hicieron y fue una barbaridad”, manifestó.