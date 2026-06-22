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Se abre otro debate jurídico: ¿campaña de Cepeda todavía está a tiempo de hacer las impugnaciones?

El candidato de la izquierda primero habló de impugnar 33.000 mesas, y al otro día subió la cifra a 57.000.

  • La Registraduría ya documentó 99,99% mesas informadas en el proceso de preconteo. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA QUINTERO.
    La Registraduría ya documentó 99,99% mesas informadas en el proceso de preconteo. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA QUINTERO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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Un nuevo frente de controversia jurídica se abrió este lunes, ante la pregunta de si los tiempos para impugnar los resultados de las mesas de votación durante la segunda vuelta presidencial ya se habían vencido o no.

La cuestión salió a relucir tras el anuncio del candidato de la izquierda, Iván Cepeda, quien en la noche del domingo, al conocer los resultados adversos del preconteo, dijo que su equipo impugnaría los conteos de 33.000 mesas; pero al amanecer del lunes, subió esa cifra a 57.000.

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El exregistrador Juan Carlos Galindo, citado por el diario El Tiempo, opinó que “según el código electoral vigente en Colombia, las reclamaciones deben formularse bien sea ante los jurados de votación en las mesas, es decir, antes de que se cierren los escrutinios de mesa, o ante las comisiones de escrutinio locales o municipales. Pero tiene que ser en el primer nivel”.

El exfuncionario añadió que “si no las formulan de manera oportuna en ese escenario, ya después no se pueden impugnar. Y es lógico porque el contacto directo de los escrutadores con los formularios originales y con los votos está en ese nivel. Ya los escrutadores departamentales o incluso el Consejo Nacional Electoral nunca vuelven a tener contacto con los votos, entonces no pueden hacer los análisis derivados del estudio de las reclamaciones. Y lo que yo tengo entendido es que ya cerrando esos escrutinios locales y municipales -faltando unas 400 mesas-, apenas se habían formulado alrededor de 350 reclamaciones”.

Un argumento contrario expuso el abogado Miguel Ángel del Río, quien representa los intereses jurídicos de Cepeda. En el mismo informe de El Tiempo, expuso que todavía están a tiempo para sacar adelante las reclamaciones.

Contó que las solicitudes de revisión se concentran en Antioquia, Norte de Santander y Atlanta, Estados Unidos, donde el ganador fue Abelardo de la Espriella.

“Se han podido establecer muchas denuncias provenientes de esas zonas (...). Ya se hicieron unas 57 mil denuncias y estamos listos para el escrutinio departamental, porque el escrutinio municipal ya tiene un avance significativo”, afirmó.

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Entretanto, el presidente Gustavo Petro continuó lanzando dardos a las autoridades electorales, inconforme con el preconteo.

“La verdad del sistema electoral colombiano que ya probamos científicamente y hemos expuesto sus alteraciones algorítmicas y sus trampas ya hechas y esperamos que el escrutinio muestre su extensión y gravedad. Solo al final del escrutinio se declara vencedor y yo lo reconoceré. Esa es la ley de Colombia y la prensa debe con seriedad respetarla. Si me preguntan, no me gustan las victorias pírricas ni la trampa al elector”, publicó en su perfil de X.

Y Abelardo de la Espriella, el presidente electo, afirmó en la misma red social: “Colombia nunca estuvo derrotada. Colombia nunca estuvo vencida. Colombia solo estaba esperando el momento de volver a levantarse. Y ese momento ha llegado. Hoy comienza una nueva etapa para nuestra Nación. Una etapa en la que volvemos a creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad de salir adelante y en la fuerza de un pueblo que jamás se rindió, incluso en los momentos más difíciles”.

Al cierre de esta nota, la Registraduría tenía un avance en el preconteo del 99,99%, con 122.017 mesas informadas de 122.022. El escrutinio estaba en 99,89% de avance.

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Preguntas y respuestas

¿Qué es una reclamación electoral?
Es una solicitud formal para revisar posibles inconsistencias detectadas durante el proceso de conteo y escrutinio de votos.
¿Se pueden impugnar mesas después de la jornada electoral?
Depende de la etapa del escrutinio y de los mecanismos previstos en la legislación electoral para presentar reclamaciones.
¿Qué diferencia hay entre preconteo y escrutinio?
El preconteo es informativo y preliminar. El escrutinio es el proceso oficial que valida y consolida los resultados electorales.
¿Quién decide sobre las reclamaciones electorales?
Las solicitudes son analizadas por las comisiones escrutadoras correspondientes y, en determinadas etapas, por las autoridades electorales competentes.
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