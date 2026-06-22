Se abre otro debate jurídico: ¿campaña de Cepeda todavía está a tiempo de hacer las impugnaciones?

Un nuevo frente de controversia jurídica se abrió este lunes, ante la pregunta de si los tiempos para impugnar los resultados de las mesas de votación durante la segunda vuelta presidencial ya se habían vencido o no.
La cuestión salió a relucir tras el anuncio del candidato de la izquierda, Iván Cepeda, quien en la noche del domingo, al conocer los resultados adversos del preconteo, dijo que su equipo impugnaría los conteos de 33.000 mesas; pero al amanecer del lunes, subió esa cifra a 57.000.
Puede leer: Laura Sarabia le pide a Petro y Cepeda respetar la democracia: “No puedo acompañar una narrativa de fraude”
El exregistrador Juan Carlos Galindo, citado por el diario El Tiempo, opinó que “según el código electoral vigente en Colombia, las reclamaciones deben formularse bien sea ante los jurados de votación en las mesas, es decir, antes de que se cierren los escrutinios de mesa, o ante las comisiones de escrutinio locales o municipales. Pero tiene que ser en el primer nivel”.