Escrutinio sigue 20 días después de las elecciones: el Pacto encabeza y así se perfilan las mayorías en Congreso

Aunque han pasado casi 20 días desde que se realizaron las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, que a través del preconteo delinearon la conformación del nuevo Congreso que asumirá el 20 de julio, las autoridades electorales aún avanzan en la oficialización de los resultados. Para ello, mediante el escrutinio, se terminan de precisar y oficializar las curules en firme.
Lo anterior, ante la controversia de candidatos y partidos, quienes –en algunos casos– exigen un reconteo y revisión precisa de los resultados preliminares ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Por ejemplo, solo en Cundinamarca hay 700 reclamaciones frente al conteo de votos.
En este departamento, al igual que en Chocó, no se han podido declarar la totalidad de las curules previstas para la Cámara de Representantes, con todo y que ya se han oficializado en las 30 regiones restantes. Además, se verifica la situación de Bogotá, donde están en juego 18 escaños.