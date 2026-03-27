Escrutinio sigue 20 días después de las elecciones: el Pacto encabeza y así se perfilan las mayorías en Congreso

Aunque han pasado casi 20 días desde que se realizaron las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, que a través del preconteo delinearon la conformación del nuevo Congreso que asumirá el 20 de julio, las autoridades electorales aún avanzan en la oficialización de los resultados. Para ello, mediante el escrutinio, se terminan de precisar y oficializar las curules en firme. Lo anterior, ante la controversia de candidatos y partidos, quienes –en algunos casos– exigen un reconteo y revisión precisa de los resultados preliminares ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Por ejemplo, solo en Cundinamarca hay 700 reclamaciones frente al conteo de votos. En este departamento, al igual que en Chocó, no se han podido declarar la totalidad de las curules previstas para la Cámara de Representantes, con todo y que ya se han oficializado en las 30 regiones restantes. Además, se verifica la situación de Bogotá, donde están en juego 18 escaños.

Además, no se ha declarado la curul de los colombianos en el exterior, que inicialmente fue reclamada por el Centro Democrático. Si bien se avanza en la revisión, hay demoras por líos en la llegada de los documentos electorales de los 114 países en donde hubo elecciones. Incluso, aún están por definirse las curules afro e indígenas, teniendo en cuenta que el escrutinio se desarrolla a nivel nacional y no en una zona delimitada. Con base en los resultados de hoy, según información conocida por el diario El Tiempo, el Pacto Histórico sería el movimiento con mayor número de escaños, al sumar 31 curules confirmadas. Sin embargo, aún se está a la espera de que se ratifiquen nueve curules en la capital del país y Cundinamarca. Por otro lado, el opositor Centro Democrático cuenta con 22 curules en Cámara y se está a la espera de que pueda sumar cerca de otras seis. A su turno, el Partido Liberal tiene 22 curules acreditadas y aún está en disputa por otras seis, mientras que el Conservador cuenta con 17 ratificadas y está en la pelea por otras dos. La U hoy tendría 13 escaños, Cambio Radical 11 y la Alianza Verde apenas cinco; es decir, 10 menos frente a los resultados que obtuvo en 2022.