Aunque encuestas mostraban a Cepeda ganando, Atlas Intel fue la que más se acercó al éxito de Abelardo

Los resultados de la primera vuelta presidencial dejaron en evidencia una profunda división regional del voto en Colombia. Mientras Abelardo de la Espriella se impuso en buena parte de los departamentos con mayor peso electoral del centro del país, Iván Cepeda consolidó su respaldo en regiones periféricas, especialmente en el Pacífico, la Amazonía y algunas zonas de frontera.
En contexto: Abelardo de la Espriella arrasó y se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda por la Presidencia de Colombia
El candidato de la extrema derecha obtuvo las mayores votaciones en departamentos clave como Antioquia, Cundinamarca, Meta, Boyacá, Tolima, Huila, Santander y Caquetá, territorios que históricamente tienen una importante incidencia en los resultados nacionales.
Por su parte, Cepeda logró imponerse en Bogotá dentro de esa amplia zona central del país, confirmando que su fortaleza electoral estuvo concentrada en regiones distintas a las que respaldaron mayoritariamente a su rival.