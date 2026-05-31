Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Aunque encuestas mostraban a Cepeda ganando, Atlas Intel fue la que más se acercó al éxito de Abelardo

Pese a que llegó como favorito en la mayoría de encuestas, Iván Cepeda concentró sus victorias en Bogotá y regiones periféricas, mientras Abelardo de la Espriella dominó buena parte del territorio nacional.

  • Mientras Abelardo de la Espriella se impuso en buena parte de los departamentos con mayor peso electoral del centro del país, Iván Cepeda consolidó su respaldo en regiones periféricas. Foto: Manuel Saldarriaga y Colpensa
    Mientras Abelardo de la Espriella se impuso en buena parte de los departamentos con mayor peso electoral del centro del país, Iván Cepeda consolidó su respaldo en regiones periféricas. Foto: Manuel Saldarriaga y Colpensa
  • Encuesta de Atlas Intel de mayo
    Encuesta de Atlas Intel de mayo
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Los resultados de la primera vuelta presidencial dejaron en evidencia una profunda división regional del voto en Colombia. Mientras Abelardo de la Espriella se impuso en buena parte de los departamentos con mayor peso electoral del centro del país, Iván Cepeda consolidó su respaldo en regiones periféricas, especialmente en el Pacífico, la Amazonía y algunas zonas de frontera.

En contexto: Abelardo de la Espriella arrasó y se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda por la Presidencia de Colombia

El candidato de la extrema derecha obtuvo las mayores votaciones en departamentos clave como Antioquia, Cundinamarca, Meta, Boyacá, Tolima, Huila, Santander y Caquetá, territorios que históricamente tienen una importante incidencia en los resultados nacionales.

Por su parte, Cepeda logró imponerse en Bogotá dentro de esa amplia zona central del país, confirmando que su fortaleza electoral estuvo concentrada en regiones distintas a las que respaldaron mayoritariamente a su rival.

Los territorios donde Cepeda se impuso

El candidato de izquierda logró la mayor cantidad de votos en varios departamentos ubicados en las zonas más periféricas del país.

Entre ellos aparecen Guainía, Vichada, Vaupés, Amazonas, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. También obtuvo importantes victorias en sectores de la Costa Caribe, como La Guajira, el archipiélago de San Andrés y Providencia y Magdalena.

Vea aquí: “¡Inés, una valeriana o algo!”: los divertidos memes que dejó la primera vuelta presidencial

La región Pacífica volvió a convertirse en uno de los principales bastiones electorales del petrismo. Allí, Cepeda consiguió algunos de sus resultados más sólidos y logró amplias diferencias frente a sus competidores.

Antioquia, Santander y el centro del país le dieron la espalda a Cepeda

Departamentos como Antioquia, Santander, Boyacá, Tolima, Huila, Meta y Cundinamarca respaldaron mayoritariamente a Abelardo de la Espriella, quien logró consolidar una ventaja territorial significativa.

En estas regiones, el candidato de derecha obtuvo resultados que le permitieron dominar gran parte del mapa electoral, compensando las amplias diferencias que Cepeda alcanzó en departamentos del Pacífico y la Amazonía.

Los resultados también evidenciaron que el candidato del Pacto Histórico no logró traducir en respaldo territorial el favoritismo que le otorgaban buena parte de las encuestas durante la campaña.

Atlas Intel fue la encuesta que más se acercó a los resultados

Uno de los hechos más llamativos de la jornada electoral fue el desempeño de las firmas encuestadoras.

Encuesta de Atlas Intel de mayo
Encuesta de Atlas Intel de mayo

Lea más: Hernán Penagos, otro de los grandes ganadores de la jornada electoral

La brasileña Atlas Intel, contratada por Revista Semana y que actualmente enfrenta investigaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas irregularidades técnicas, publicó su última medición justo antes del inicio de la veda electoral y terminó siendo la encuesta que más se acercó al resultado observado en las urnas.

Según ese sondeo, Iván Cepeda registraba una intención de voto de 37,7 %, mientras que Abelardo de la Espriella alcanzaba el 36,3 %, una diferencia mínima que anticipaba una elección mucho más cerrada de lo que proyectaban otras mediciones.

El contraste fue evidente frente a la encuesta de Invamer divulgada un día antes de las elecciones, en la que Cepeda aparecía con el 44% de intención de voto y una ventaja considerablemente más amplia.

La medición de Atlas Intel también mostraba que De la Espriella había aumentado cerca de cinco puntos porcentuales en las semanas previas a la votación.

El Pacífico respaldó al petrismo y el centro se inclinó por la derecha

La encuesta que más se aproximó a los resultados también identificó con precisión varias tendencias regionales.

Atlas Intel señalaba que el Pacífico continuaba siendo el principal bastión electoral del petrismo y que Bogotá mantenía una inclinación favorable hacia Iván Cepeda. En contraste, el Caribe, la Amazonía y la Orinoquía mostraban una preferencia mayor por Abelardo de la Espriella.

Más noticias: “Transparente y garantista”: la UE tumbó fantasma del fraude y dio balance de las elecciones presidenciales en Colombia

Además, el estudio reflejó un contexto político complejo para el Gobierno nacional. La aprobación del presidente Gustavo Petro se ubicó en 41%, mientras que su desaprobación alcanzó el 56,7%.

La combinación de estos factores terminó reflejándose en las urnas y dejó un mapa electoral dividido entre un centro del país mayoritariamente inclinado hacia la derecha y unas regiones periféricas donde la izquierda mantuvo buena parte de sus principales bastiones electorales.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos