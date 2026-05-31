Claudia López advirtió sobre el escenario político en la segunda vuelta tras los resultados: “Esa opción todavía no ha ganado...”

Tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial este 31 de mayo, Claudia López se dirigió a sus seguidores y al país para agradecer el respaldo recibido durante la campaña, tras conocer los resultados en las urnas y fijar su posición frente al escenario electoral que dejó la jornada. En su intervención, la exalcaldesa sostuvo que continuará defendiendo las ideas que promovió durante su candidatura y aseguró que participará activamente en el debate público de cara a la segunda vuelta presidencial. "Estas ideas tienen vigencia en Colombia. Estas ideas tienen futuro en Colombia. Y por eso las vamos a seguir defendiendo", sostuvo. López también agradeció el trabajo de los voluntarios y simpatizantes que participaron en la recolección de firmas, actividades territoriales, reuniones, recorridos y acciones de campaña en los 32 departamentos del país. La exalcaldesa no alcanzó la reposición tras solo llegar hasta los 225.494 votos en los comicios. Siga leyendo: “Hay un desfase que queremos verificar”: Cepeda no acepta la derrota y dice que esperará hasta el escrutinio

Claudia López obtuvo un total de 225.494 votos en las urnas. FOTO: Tomada de redes sociales @ClaudiaLopez

Ella señaló que, pese al resultado obtenido, su equipo mantiene una actitud de gratitud hacia quienes respaldaron el proyecto político de #UnaNuevaHistoria.“Nosotros no tenemos sino alegría y gratitud”, expresó durante su discurso. En medio de su reacción a lo ocurrido en las urnas, que duró más de 15 minutos, la exmandataria de la capital del país manifestó preocupación por el resultado alcanzado por la candidatura que obtuvo la mayoría de los votos en la primera vuelta. López aseguró que el país enfrenta un momento decisivo y sostuvo que aún existe la posibilidad de modificar el resultado en la segunda ronda electoral."Esa opción todavía no ha ganado la presidencia y puede ser derrotada. Puede ser derrotada", declaración.

El dirigente político hizo un llamado a la participación ciudadana y destacó que la abstención se mantuvo en niveles similares a los registrados en las elecciones de hace cuatro años. Según indicó, la participación electoral fue cercana al 55 %, por lo que insistió en la necesidad de movilizar al 45 % de ciudadanos que no acudió a las urnas. “Lo único que va a salvar esta democracia es nuestra cédula en las urnas, no nuestra cédula en la casa”, afirmó, al convocar a los colombianos a votar en la segunda vuelta prevista para el 21 de noviembre. Al cierre de este primer pronunciamiento, López sostuvo que el liderazgo debe ejercerse en momentos de dificultad y reiteró que continuará interviniendo en el debate político durante las próximas semanas.

Además, invita a los ciudadanos a reflexionar sobre el escenario electoral y participar activamente en la definición del próximo gobierno.“Aquí la pelea es peleando y la pelea, amigos míos, es votando”, detalló la ahora excandidata. Por otro lado, tras conocer las declaraciones del presidente Gustavo Petro y el candidato del gobierno, Iván Cepeda, la exalcaldesa señaló que ambos se “equivocan” si su discurso está en desconocer los resultados tras la primera vuelta, por lo que aseguró que deben aceptar el “segundo lugar”. "Iván Cepeda y el presidente se equivocan si creen que el camino es desconocer los resultados y echar culpas a los demás. El camino es reconocer el segundo lugar y liderar una plataforma que defiende a la gente, enderece el rumbo de la campaña y de lo que ofrecen como gobierno”, concluyó López en su cuenta de X.

También le puede interesar: Abelardo de la Espriella celebra su paso a segunda vuelta: “Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo” Bloque de preguntas y respuestas: