Claudia López advirtió sobre el escenario político en la segunda vuelta tras los resultados: “Esa opción todavía no ha ganado...”

Tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial este 31 de mayo, Claudia López se dirigió a sus seguidores y al país para agradecer el respaldo recibido durante la campaña, tras conocer los resultados en las urnas y fijar su posición frente al escenario electoral que dejó la jornada.
En su intervención, la exalcaldesa sostuvo que continuará defendiendo las ideas que promovió durante su candidatura y aseguró que participará activamente en el debate público de cara a la segunda vuelta presidencial. "Estas ideas tienen vigencia en Colombia. Estas ideas tienen futuro en Colombia. Y por eso las vamos a seguir defendiendo", sostuvo.
López también agradeció el trabajo de los voluntarios y simpatizantes que participaron en la recolección de firmas, actividades territoriales, reuniones, recorridos y acciones de campaña en los 32 departamentos del país. La exalcaldesa no alcanzó la reposición tras solo llegar hasta los 225.494 votos en los comicios.
Siga leyendo: “Hay un desfase que queremos verificar”: Cepeda no acepta la derrota y dice que esperará hasta el escrutinio