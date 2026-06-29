Soldado murió y 4 militares resultaron heridos tras ataque con drones del ELN en El Tarra

Un soldado profesional del Ejército Nacional murió y otros cuatro militares resultaron heridos luego de un ataque atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zona rural del municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.
El hecho fue confirmado este lunes por el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad adscrita a la Segunda División del Ejército, que denunció el uso de drones acondicionados con explosivos por parte del grupo armado ilegal.
Según el reporte, el ataque ocurrió mientras tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 11 adelantaban operaciones militares orientadas al control territorial y a garantizar la seguridad de la población civil en esta zona del país.
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