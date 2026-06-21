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Ejército frustra en Cúcuta atentado con explosivos que buscaba impedir participación en las urnas

Durante la jornada electoral, el Ejército desactivó en el nororiente del país un explosivo que se puso debajo de un puente en una zona donde hay presencia de varios grupos al margen de la ley.

  • Los explosivos fueron detonados de forma controlada por el Ejército. Foto: Captura de video @Ejercito_Div2
    Los explosivos fueron detonados de forma controlada por el Ejército. Foto: Captura de video @Ejercito_Div2
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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En medio de la jornada democrática que se lleva a cabo este domingo en Colombia, el Ejército frustró un atentado planeado en Cúcuta, en una zona donde hay presencia de las disidencias de las Farc y el ELN.

Según informó la Segunda División del Ejército Nacional, en horas de la mañana uniformados lograron la destrucción controlada de un explosivo que dejaron debajo de un puente sobre la vía que comunica al municipio de Guaramito con Cúcuta, en Norte de Santander.

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El teniente coronel Jhonnatan Arcos Enciso, comandante del Grupo de Caballería número 5, declaró ante los medios que con estas acciones se busca impedir la participación de los ciudadanos en las urnas. Asimismo, los explosivos estaban dirigidos a atentar contra los uniformados del Ejército.

El explosivo pudo ser detectado, según explicó el teniente coronel Arcos, gracias a información de la comunidad. Esto, junto a labores de inteligencia de las Fuerzas Armadas, permitió detectar el artefacto.

Mientras se hacía la detonación del explosivo, el paso por la zona estuvo inactivo; sin embargo, ya después del mediodía se logró reactivar el tránsito por la zona con normalidad. Los militares se encuentran trabajando en la zona para evitar cualquier alteración de orden público.

En esta parte del país, según las autoridades y oenegés, hay presencia de las disidencias de las Farc y del ELN quienes se disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico rumbo a Venezuela. También hay presencia de al menos 23 bandas delincuenciales.

Por ahora no se han reportado alteraciones de orden público en la zona. Allí ha hecho presencia el Ejército a través del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas, que se ha encargado de mantener la tranquilidad en la frontera.

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Preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió el atentado frustrado?
El artefacto explosivo fue encontrado debajo de un puente en la vía entre Guaramito y Cúcuta, en Norte de Santander.
¿Quién encontró el explosivo?
Según el Ejército, la ubicación fue posible gracias a información suministrada por la comunidad y labores de inteligencia militar.
¿La explosión dejó víctimas?
No. El explosivo fue destruido de manera controlada por unidades especializadas antes de que pudiera ser activado.
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