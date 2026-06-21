Ejército frustra en Cúcuta atentado con explosivos que buscaba impedir participación en las urnas

En medio de la jornada democrática que se lleva a cabo este domingo en Colombia, el Ejército frustró un atentado planeado en Cúcuta, en una zona donde hay presencia de las disidencias de las Farc y el ELN.

Según informó la Segunda División del Ejército Nacional, en horas de la mañana uniformados lograron la destrucción controlada de un explosivo que dejaron debajo de un puente sobre la vía que comunica al municipio de Guaramito con Cúcuta, en Norte de Santander.

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El teniente coronel Jhonnatan Arcos Enciso, comandante del Grupo de Caballería número 5, declaró ante los medios que con estas acciones se busca impedir la participación de los ciudadanos en las urnas. Asimismo, los explosivos estaban dirigidos a atentar contra los uniformados del Ejército.

El explosivo pudo ser detectado, según explicó el teniente coronel Arcos, gracias a información de la comunidad. Esto, junto a labores de inteligencia de las Fuerzas Armadas, permitió detectar el artefacto.