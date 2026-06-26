Petro niega gabelas al Clan del Golfo; exdirector de la Policía dice otra cosa

El presidente Gustavo Petro rechazó en X las afirmaciones del general en retiro Henry Sanabria, exdirector de la Policía, quien aseguró que durante su paso por la institución habría recibido llamadas de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete, en las que se cuestionaban algunos procedimientos policiales bajo el argumento de no afectar la política de paz total.
A través de su cuenta en esa red social, el mandatario respondió: “Esto que dice el general es una mentira. Jamás se han detenido operaciones militares”.
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Las declaraciones de Sanabria se conocieron en medio de la controversia generada tras la divulgación de unas grabaciones de 2022 reveladas por Noticias Caracol, en las que el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habría ofrecido a delegados del Clan del Golfo frenar bombardeos y retirar unidades de inteligencia de zonas bajo influencia de esa organización.