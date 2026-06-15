Eln anuncia cese al fuego de tres días para segunda vuelta presidencial, pero mantiene secuestrados a dos funcionarios del CTI

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el Ejército de Liberación Nacional anunció un cese unilateral durante tres días.
A través de un comunicado, la dirección nacional de esa agrupación guerrillera ordenó a sus estructuras no realizar operaciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública entre las 00:00 horas del 20 de junio y las 00:00 horas del 23 de junio.
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En ese sentido, la decisión cobija el periodo previo, el día de la votación y las primeras horas posteriores a la jornada electoral en la que los colombianos elegirán al próximo presidente entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Según la guerrilla, la medida responde a su “compromiso con el respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral”. El Eln aseguró que se trata de una decisión similar a la adoptada en anteriores jornadas electorales.