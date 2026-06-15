Eln anuncia cese al fuego de tres días para segunda vuelta presidencial, pero mantiene secuestrados a dos funcionarios del CTI

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el Ejército de Liberación Nacional anunció un cese unilateral durante tres días. A través de un comunicado, la dirección nacional de esa agrupación guerrillera ordenó a sus estructuras no realizar operaciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública entre las 00:00 horas del 20 de junio y las 00:00 horas del 23 de junio. Lea: Eln atacó base militar en Toledo, Norte de Santander, a una semana de la segunda vuelta presidencial En ese sentido, la decisión cobija el periodo previo, el día de la votación y las primeras horas posteriores a la jornada electoral en la que los colombianos elegirán al próximo presidente entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Según la guerrilla, la medida responde a su “compromiso con el respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral”. El Eln aseguró que se trata de una decisión similar a la adoptada en anteriores jornadas electorales.

En el comunicado, la organización armada también afirmó que “actúa de manera coherente en su política de no amenazar ni atentar contra candidato alguno” y señaló que no busca impedir ni forzar la participación ciudadana en las urnas. El anuncio del Eln se produce mientras los diálogos de paz que adelantaba con el Gobierno Nacional permanecen suspendidos. Petro inició conversaciones con esta guerrilla en el marco de su política de paz total. Sin embargo, el proceso se detuvo luego de una ruptura por incumplimientos de compromisos, según el Gobierno. Colombia está a menos de una semana de la segunda vuelta presidencial, en la que los colombianos deberán escoger entre de la Espriella, quien obtuvo la mayor votación en la primera vuelta, e Iván Cepeda, candidato del continuismo. Le puede interesar: Bloqueada la Troncal del Caribe entre Magdalena y La Guajira por operación militar contra grupos armados

Mientras anuncia el cese, el Eln enfrenta cuestionamientos por secuestros

El comunicado del cese al fuego salió en medio de la polémica por los secuestros de cuatro funcionarios en Arauca. Este lunes, el Eln informó que dejará en libertad a dos integrantes de la Policía que mantiene retenidos desde julio de 2025. Se trata del subintendente Franki Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, ambos funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), quienes serán entregados este martes 16 de junio a una comisión humanitaria y a sus familiares.

La guerrilla aseguró que la liberación se da por “pena cumplida”, según las supuestas decisiones de su denominado sistema de “justicia revolucionaria”, con el que afirma imponer sanciones en las zonas donde tiene presencia. Sin embargo, el ELN confirmó que mantendrá retenidos a Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, dos investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturados en mayo de 2025 en Fortul, Arauca.