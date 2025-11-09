¿Infliltración del ELN en Policía de Bogotá? Fiscalía imputó a tres patrulleros que tenían panfletos de la guerrilla

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a tres patrulleros de la Policía Nacional y a un civil, capturados en flagrancia el pasado 24 de octubre en la localidad de Los Mártires, centro de Bogotá. Los detenidos fueron sorprendidos mientras transportaban estupefacientes, panfletos alusivos al ELN y otros elementos ilegales.

Según el reporte oficial, unidades de vigilancia que adelantaban labores de control inspeccionaron un vehículo institucional estacionado en vía pública y encontraron en su interior droga, panfletos, dos placas falsificadas, un arma inhabilitada, dos armas de dotación y dos computadores portátiles. Los ocupantes fueron identificados como los patrulleros Cristian Uribe Niño, Gilberto Silva Dussan y Luis Carlos Bermúdez Rojas.

Durante el procedimiento fue capturado también Jaime Alberto Salazar Jiménez, quien conducía una motocicleta con logos de la Policía y reportada como hurtada. El hombre, que vestía uniforme institucional, escoltaba el vehículo interceptado.

Un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de receptación, peculado por uso, falsedad marcaria, utilización ilegal de uniformes e insignias, destinación ilícita de muebles e inmuebles, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.