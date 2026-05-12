Más de 2,2 millones de reclamos contra EPS en 2025: Nueva EPS, Salud Total y Sanitas son las que reciben más quejas

Las inconformidades de los usuarios con el sistema de salud alcanzaron niveles históricos durante 2025. Un informe presentado por la Contraloría General reveló que, con base en datos de la Superintendencia Nacional de Salud, los colombianos radicaron más de 2 millones 200 mil peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) contra las EPS a lo largo del año, lo que equivale a 5.648 reclamaciones diarias.
El reporte evidencia que las EPS intervenidas por el Gobierno concentraron la mayor parte de las inconformidades. En total, estas entidades acumularon 1’271.375 PQRS durante 2025. La Nueva EPS encabezó el listado con 518.211 reportes, seguida por EPS Sanitas con 265.896. Más atrás aparecen Famisanar, con 156.898 casos, y Coosalud, con 86.587 reclamos.
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El documento también incluye otras EPS bajo intervención estatal: Savia Salud registró 72.347 quejas; Emssanar, 46.759; SOS, 44.121; Cajacopi, 39.533; Asmet Salud, 33.356; Capresoca, 6.771; y Dusakawi, 896.
Además de las quejas por fallas en atención, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, señaló que entidades como Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS presentan incumplimientos graves en indicadores jurídicos y financieros que ponen en duda su sostenibilidad.