La puja en la Sala Plena de la Corte para apartar a Ibáñez del debate de suspensión de la emergencia económica

Como en las calles, donde unos están a favor y en contra, y más recientemente entre un grupo de gobernadores que se le rebelaron al Gobierno sobre su decreto de emergencia económica, así parece estar dividida la Corte Constitucional sobre el decreto de excepción con el que Gustavo Petro busca recaudar 11 billones de pesos a punta de impuestos, entre otros, sobre las bebidas alcohólicas y las apuestas en línea.
Los impuestos comenzaron a regir desde el primero de enero con un decreto que no pasó por el Congreso. Ahí es donde entró la Corte que, aunque en diciembre, en medio de la vacancia judicial, se reunió para hablar del decreto, acordó que el mismo solo sería estudiado después del 13 de enero, a su regreso de vacaciones.
Luego de esa fecha, se hizo el reparto de los dos decretos de emergencia. El de la declaratoria de emergencia le tocó a Carlos Camargo y el de las medidas específicas (que incluyen los impuestos) le correspondió a Juan Carlos Cortés.