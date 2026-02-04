Así está el panorama por las lluvias: autoridades alertan por la crisis, pero UNGRD critica el “uso político” de la emergencia

Durante la última semana, fuertes lluvias han provocado inundaciones, deslizamientos y otras emergencias en varias regiones del país, atendidas por las autoridades locales y departamentales. En medio de la situación, mandatarios regionales lanzaron alertas, mientras el director de la UNGRD, Carlos Carillo, dijo que las críticas respondían a “oportunismo” político.
La situación es especialmente compleja en el norte de Colombia. Departamentos como La Guajira, Córdoba, Bolívar, Magdalena y Atlántico enfrentan un panorama crítico debido a las afectaciones causadas por las precipitaciones.