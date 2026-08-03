Restrepo respaldó llamado para frenar adjudicaciones de Invías y dice que “son 10 de obra y 6 de interventoría”

El equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella pidió al Gobierno saliente abstenerse de avanzar con contratos de obra del Instituto Nacional de Vías (Invías) por $3,2 billones en La Guajira, adjudicados el pasado 27 de julio, a pocos días del cambio de mando.
José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y delegado para el proceso de transición, respaldó la solicitud y cuestionó que decisiones de esta magnitud se adopten cuando está próximo el relevo en la administración nacional.
Según Restrepo, se trata de 10 contratos de obra y seis contratos de interventoría, que incluyen compromisos de vigencias futuras que impactarían las finanzas y la planeación del próximo gobierno hasta el año 2035.
“Respaldamos la solicitud del presidente electo Abelardo de la Espriella al Gobierno saliente de abstenerse de firmar contratos de Invías por $3,2 billones en La Guajira, adjudicados el 27 de julio, a días del cambio de mando”, señaló.
Sin embargo, Restrepo aclaró que la petición no busca detener los proyectos de infraestructura vial ni las obras destinadas a mejorar la conectividad de las comunidades rurales.